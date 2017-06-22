Раскрыта кража аккумулятора с КамАЗа

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился потерпевший с заявлением о краже аккумуляторных батарей. Ущерб составил 30 000 рублей.

В ходе оперативно розыскных мероприятий установлена личность злоумышленника, им оказался 36-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

Как и во многих других случаях, детерминантом совершения данного преступления явилось пьянство. Полицейские выяснили, что у злоумышленника не хватило денег на покупку очередной порции алкоголя. Со слов подозреваемого, он заприметил припаркованный КамАЗ, и, воспользовавшись моментом, совершил кражу аккумуляторных батарей. Похищенное имущество он намеревался сбыть, однако, сотрудники полиции помешали его планам.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)