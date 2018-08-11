Раскрыта кража 41 000 рублей с банковской карты

В отдел полиции №3 г. Якутска обратился 60-летний пенсионер заявлением о краже 41000 рублей с его банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 35-летняя подруга его сожительницы.
Выяснилось, что ранее потерпевший и подозреваемая вместе ходили в продуктовый магазин. В процессе оплаты банковской картой на кассе, женщина подсмотрела пин-код. Через некоторое время, подозреваемая вновь посетила дом подруги и, похитив банковскую карту, вывела 41 000 рублей через банкомат.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 «Кража».
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)