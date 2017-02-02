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Красота & Здоровье
2 февраля 2017, 1:05
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Раскрыт секрет красоты Алены Алексеевой

Секрет красоты от…

На SakhaLife стартует новый цикл статей нашего автора Анны ПОЛЯТИНСКОЙ-ПЛАТОНОВОЙ с говорящим названием «Секрет красоты от…», в которой известные женщины Якутии будут делиться с нами секретами своей красоты, стройности и привлекательности. Прекрасная мотивация, не так ли? В наш век презентабельный внешний вид едва ли не синоним успеха, а стройная фигура и вовсе показатель силы воли ее обладательницы, ее любви к себе и, как доказали нынешние ученые, ее стрессоустойчивости. Красивая женщина никогда не заедает своих проблем, не плюет на внешний вид, и даже в самые трудные времена убеждает себя: «Чем хуже у меня дела, тем я прекраснее выгляжу!». А самое главное – придерживается ЗОЖ и никогда не осквернит свое тело, свой «прекрасный сосуд» некачественной пищей или вредными привычками! А начать наш экскурс в мир прекрасного мы решили с нашей самой первой «Мисс Якутия», несравненной (вот именно!), величественной и всеми любимой Алены АЛЕКСЕЕВОЙ.

— Алена, в вашем уходе за собой есть какая-либо система?
— Нет. Есть небольшое количество продуктов по уходу, которые, как мне кажется, помогают моей коже. В основном это корейская линия косметики для лица. И, когда вспомню, обычно раз в полгода наношу на мои волосы репейное масло.

— Посещаете ли вы косметолога и, если не секрет, какие косметические процедуры делаете?
— Косметолога я не посещала почти два года и все, что я делала в последние разы – так это обычная чистка лица. Заметила, что если сильно не раздражать кожу различными манипуляциями, то она вполне чистая. К тому же я как-то из профилактических соображений пробовала инъекционную процедуру по омоложению и получила не очень приятный результат. Места уколов покраснели и длительное время оставались в раздраженном состоянии. По всей вероятности это была аллергия, но больше экспериментировать на эту «тему» я не стала. Правда теперь я не знаю, как и чем продлевать молодость и красоту…

— И, конечно, наш внешний вид очень зависит от питания и образа жизни. В чем секрет вашей стройности? Как получилось так быстро прийти в форму?
— За это я благодарю свои гены. И, конечно, я всегда слежу за тем, что и сколько я ем. Например, мы с мужем исключили ужин. В идеале еще бы заниматься в спортивном зале, как это всегда у меня было, но пока приходится обходиться без этого полезного времяпровождения.

— Придерживаетесь ли вы столь модного ныне ПП (правильного питания)?
— У меня своя собственная система правильного питания, не очень жесткая, с отступлениями и поблажками. Например, я не отказалась от сладкого, но стараюсь есть его до 9 утра. Белки не разделяю от углеводов, но употребляю подобные блюда не позднее обеда. Почти не ем майонез, хотя иногда позволяю себе жутко вкусный и такой же жутко вредный мега-бургер. Стараюсь пить много воды и все еще пью кофе, но уже не каждый день.

— Мы слышали, что вы большая поклонница качественной парфюмерии. Так ли это?
— Да, с какого-то времени я поклонница так называемой селективной, нишевой парфюмерии. Причиной тому стало желание быть относительно индивидуальной женщиной и нежелание носить ароматы масс-марки, которые есть в широком доступе. Первыми любимыми ароматами были две линейки Frederic Malle, затем открыла для себя Jo Malone и Dolce&Gabbana (линия Desire).

— Если разбирать косметичку, что бы вы оставили в ней в первую очередь?
— Тональный крем, пудру, румяна, черный карандаш для глаз и тушь для ресниц.

— Как бы вы охарактеризовали свой стиль? Меняется ли он?
— Не меняется, потому что его, стиля, нет как такового. Ношу то, что понравилось и то, что сидит и то, что под цвет. За тенденциями не гоняюсь.

— Женщина, которая себя любит – это…?
— Это женщина, которая искусно владеет тайм-менеджментом. Иными словами, находит время и на уход за собой, и на ведение хозяйства, общение с детьми и мужем. При этом, Она умудряет заниматься любимым делом и, что немаловажно, получать доход. А еще у нее практически никогда не болит голова. Естественно, редко кому удается все это совмещать, потому женщина, которая себя любит, не корит себя за ошибки и промахи, а просто делает выводы и идет дальше с гордо поднятой головой.

— А что портит женскую красоту, как вы думаете?
— Отрицательные эмоции – неуверенность, злость, обида и прочий негатив.

— А что бы вы посоветовали девушке, решившейся изменить свою внешность в лучшую сторону?
— Полностью бы поддержала, это же прекрасно – стремиться к совершенству. Главное – не переборщить в попытках стать лучше.

— Вы мама годовалого малыша. Как вы находите время на уход за собой?
— Стараюсь и учусь выстраивать свой день так, чтобы все успеть по максимуму. К тому же помогает любимый муж. Сидит с сыном, если мне надо сходить на маникюр и педикюр или встретиться с друзьями.

— Некоторые женщины, находясь в декрете, совершенно забывают про свою внешность. А как вы думаете – материнство и красота совместимы?
— Некоторые женщины в описанном вами положении попросту не находят поддержки в лице мужа и близких, а потому у них и нет времени на свою внешность. Как говорится, другие приоритеты.

— Как можете опровергнуть мнение о том, что замужем можно и расслабиться?
— Я никоим образом не поддерживаю это мнение. Более того, вместо того чтобы расслабиться, надо усилиться! Мужчины ведь имеют свойство успокаиваться, получив свой трофей. И тут важно держать свою планку.

— А согласны ли вы с тем мнением, что в зрелом возрасте женщина имеет лицо, которое она заслуживает?
— Пожалуй, если она не слишком хорошо и тщательно следила за собой и недостаточно любила свое лицо и тело, то она получила соответствующий результат. Но в мире нет справедливости и кому-то гены позволяют «халявить», а кому-то приходится вкалывать в прямом и переносном смысле.
— Спасибо за интервью!

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Источник: Анна ПОЛЯТИНСКАЯ-ПЛАТОНОВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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