Расходы на Дни Якутии в Москве превысили 50 млн рублей

На сайте госзакупок объявлены четыре новых аукциона по подготовке к проведению Дней Якутии в Москве, их общая сумма — 43,6 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эти деньги из бюджета региона, испытывающего сейчас из-за кризиса серьёзные финансовые трудности, будут тратить на строительство павильонов для праздничных мероприятий, информирование о стратегии развития Якутии до 2030 года, проведение дегустации национальных блюд.

«Комплекс услуг по организации и проведению Дней Якутии в Москве, посвящённых 385-летию вхождения республики в состав Российского государства и 95-летию образования якутской АССР» обойдётся региональному бюджету почти в 40 млн рублей.

За эти деньги исполнитель контракта должен будет построить два павильонов в центрально-выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва) и обеспечить их организационно-техническое сопровождение. Последнее подразумевает транспортировку оборудования, стендов, экспонатов, макетов и элементов художественного оформления павильонов.

Ещё одна закупка к празднику объявлена на 3,3 млн рублей. Эти деньги потратят на представление стратегии социально-экономического развития Якутии до 2030 года в рамках празднования Дней республики в Москве. Исполнитель должен будет обеспечить помещение в ЦВК «Экспоцентр», а также разработать концепцию, изготовить и продемонстрировать видеоролик о стратегии. Оплата этих работ будет производиться с учётом аренды, установки, наладки, монтажа, демонтажа и технического сопровождения презентационного оборудования для демонстрации видеоролика в течение всех дней презентации (до 9 дней). В списке услуг также разработка макетов, изготовление и доставка буклета о стратегии, от допечатной подготовки до издания тиражом не менее 500 экземпляров.

Кроме того, в обязанности выигравшей этот конкурс компании будет входить создание с нуля и запуск в работу приложения виртуальной реальности, с помощью которого стратегия развития Якутии до 2030 года будет визуализирована трёхмерно от первого и третьего лица. Таким образом власти региона намерены представить 5 процессов с полным циклом производства «продуктов потребления», которые будут объединены в одной локации — частном доме. Донести до гостей праздника намерены следующие связи: «Переработка. Нефть — пластмасса, детская бутылочка; Возобновляемые источники энергии. Солнечная энергия — электричество, освещение в помещении; Добыча. Алмаз — бриллиантовое кольцо, свадебная фотография на столе; Информационные технологии. Снежинка — дата-центр, планшет в руках у детей; Местное производство. Молоко — сыр, еда на столе». В рамках закупки власти республики приобретут два шлема виртуальной реальности.

Почти 2 млн рублей министерство сельского хозяйства республики потратит на организацию в рамках праздника дегустации национальных блюд и выставки-продажи продукции сельхозтоваропроизводителей. Угощать будут жеребятиной и её субпродуктами (кишки, печень, сердце, язык, диафрагма, кровь), олениной, говядиной, рыбой сиговых видов, кумысом, сметаной, йогуртом, сырами и продукцией из дикоросов Якутии (брусника, земляника, голубика, смородина), готовить для гостей будут три шеф-повара. Сырьё для дегустации обойдётся в 355 тыс. рублей, кухонный инвентарь и оборудование — 116 тыс., транспортные расходы — 735 тыс., выставка продукции предприятий агропромышленного комплекса — 144 тыс. Ещё 600 тыс. рублей потратят на сувениры и более 40 тыс. — на пакеты для них.

Четвертый аукцион по подготовке к празднику объявлен на 295 тыс. рублей, его название — «Подготовка и организация участия республики на Днях Якутии в Москве». Никакой документации к этой закупке не приложено.

В региональных СМИ уже осудили столь щедрые траты на празднование памятной даты, констатировав, что прописанные в госзакупках расходы — это лишь малая толика трат.

В списке мероприятий в честь праздника ИА SakhaNews также перечисляет гала-концерт мастеров искусств республики, выставку «Тепло вечной мерзлоты», представление журнала «Исторический архив», фотовыставки и книги-альбома «Современная Якутия. Люди и судьбы» концерт классической музыки, торжественную церемония открытия Дней, встречу ветеранов пионерского, комсомольского, молодежного и детского движений, спектакль — олонхо «Эллей Боотур», Дни якутского кино, этно-концерт, разного рода круглые столы.

Издание также напоминает, что Дни Татарии в Москве, которые проходили в августе, были гораздо скромнее и включали в себя только творческий вечер общественного и государственного деятеля, народного поэта республики Разиля Валеева, гала-концерт мастеров искусств региона, показы документального фильма «Нажиба» и ещё шести кинокартин, снятых при поддержке руководства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на командировочные расходы на путешествие в столицу в честь Дней Якутии депутатов республики и проведение торжественного заседания из бюджета региона было потрачено 6 млн рублей. Ещё в 11,3 млн рублей обойдётся универсальная выставка-ярмарка «Тепло вечной мерзлоты». Из информации с сайта госзакупок также следует, что ещё 900 тыс. рублей республика собирается потратить на оказание услуг по обеспечению освещения Дней Якутии в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

Напомним, что первый аукцион на подготовку к празднованию Дней Якутии в Москве был объявлен всего на 25 тыс рублей, хотя включал достаточно большой объём работ, в который входило изготовление 15 000 леденцов в форме бриллиантов, разработка дизайн-проекта павильона, его монтаж и оснащение. Редакция ИА REGNUM тогда обратилась в запросами в прокуратуру республики, УФАС региона и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность этого запроса котировок, и получила ответ: нарушения подтвердились. Прокуратура вынесла предписания об устранении обнаруженных нарушений исполняющей обязанности генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Якутии» Юлиане Диряховой и министру финансов республики Валерию Жондорову. Возбуждено дело об административном правонарушении, его материалы направлены для рассмотрения в минфин республики.

Отметим также, что сейчас Якутия испытывает сложности с наполнением бюджетов на 2017 и 2018 год. В регион стало поступать меньше налогов из-за устойчивости рубля: бюджетоформирующие предприятия региона продают свой товар за валюту. В связи с нехваткой средств регион был вынужден существенно урезать инвестиционную программу, за деньги которой строились школы, больницы и детские сады.