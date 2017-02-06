Расхитители электроэнергии нанесли ущерб Якутскэнерго на 207 млн. рублей

4 251 случай неучтенного потребления электроэнергии выявили специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» в 2016 году. Общий объем незаконно использованного энергоресурса – 35 млн кВтч. Потери компании составили более 207 млн рублей. В результате разъяснительной деятельности энергетиков в досудебном порядке вернули 102,5 млн рублей.

3429 (свыше 80% всех фактов) нарушений приходится на бытовой сектор. Граждане самовольно подключаются и вмешиваются в работу счетчиков. Их несанкционированная деятельность привела к расхищению 18,5 млн кВтч, что в денежном эквиваленте равно 72 млн рублей. После работы, проведенной специалистами Энергосбыта, возвращено 44 млн рублей.

822 случая выявлено среди потребителей-юридических лиц. Они незаконно использовали более 16 млн кВтч, энергокомпании нанесен ущерб на 135 млн рублей. В досудебном порядке возмещено 58,5 млн рублей.

Расхитители электроэнергии, самовольно присоединяясь и проводя манипуляции со счетчиком, считают это незначительным нарушением. Обращаем внимание, что закон трактует хищение электроэнергии как правонарушение. Нарушители обязаны возместить причиненный ими ущерб, а также их могут привлечь к административной ответственности.

Не забывайте: хищение электричества может привести к весьма серьезным последствиям – снижению качества электроснабжения по всей линии, перепадам напряжения в сети, из-за чего страдают все без исключения потребители. Незаконное подключение к сети может стать причиной пожара или электротравмы, угрожать жизни и здоровью людей!

Энергосбыт призывает всех добросовестных граждан не относиться равнодушно к хищениям электроэнергии. О случаях несанкционированного потребления энергоресурса можно сообщить по телефону доверия «Якутскэнерго»: 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-2205, 498-498.