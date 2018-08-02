Раритетный самовар вернулся к хозяину

В отдел полиции №3 обратился житель г. Якутска с сообщением о краже раритетного самовара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже антиквариата был задержан. Им оказался ранее судимый 37-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что потерпевший во время распития спиртных напитков, рассказал гостю о значительной материальной ценности самовара. Далее по классике жанра хозяин уснул, а гость, вылив остатки кипятка в раковину, ушел из дома с раритетной кухонной утварью.

Подозреваемый признался, что планировал сбыть краденое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Самовар вернулся на стол потерпевшего.