Рано утром в Томмоте произошел пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 августа 2018 г. в 06.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Чехова г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через три минуты, горел гараж. В результате пожара гараж поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 54 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом расположенный гараж.