Ранняя профориентация – золотой ключик к будущему

14-17 декабря 2017 года в инновационном центре «Сколково» г. Москвы состоялся Чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills. Это новая инициатива предприятий промышленной группы «Базовый Элемент» в партнерстве с Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Чемпионат корпораций – это состязания полипрофессиональных команд (корпораций) школьников 10-17 лет по выполнению производственных заказов реальных предприятий. Чемпионат — следующий шаг в развитии программы JuniorSkills, который был апробирован на III Национальном чемпионате JuniorSkills Hi-Tech в 2016 году в Екатеринбурге, где юниоры после состязаний по своим компетенциям объединялись вместе, чтобы изготовить марсоход.

Во время чемпионата школьники в возрасте от 10 до 17 лет, объединенные в «корпорации», в течение трех дней работали над решением производственных задач, заказчиками которых выступили предприятия реального сектора экономики:

Производство вендингового аппарата для продажи сельскохозяйственной продукции (место размещения аппарата – аэропорты, супермаркеты).

Производство робототехнического комплекса по обследованию и сервису инженерных сетей.

В рамках Чемпионата прошла деловая программа, в которой приняли участие заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Нюргуяна Владимировна Макарова и руководители команд-участниц от республики- педагог дополнительного образования РРЦ «Юные якутяне» Игорь Олегович Иванов, также учитель информатики МБОУ «Жиганская средняя общеобразовательная школа» с. Жиганск Андрей Владимирович Иванов.

15 декабря 2017 года состоялись два круглых стола: Модель Школы «Профессионалы будущего» (Школа JuniorSkills): идеи, содержание, структура, механизмы реализации» и «УМК для уроков Технологии 2035: новые подходы к разработке и обновлению содержания».

Круглые столы провела команда Академии JuniorSkills представленная руководителем программы JuniorSkills, первым заместителем Генерального директора Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» Пронькиным Виктором Николаевичем, директором программы JuniorSkills, руководителем образовательных программ Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» Николаевой Ириной Ювенальевной, председателем Правления Ассоциации «Инновационное развитие и сотрудничество в образовании» Половковой Мариной Вадимовной и координатором программы JuniorSkills, активно работающей с регионами Хорошиловой Полиной Андреевной.

На мероприятии участники обсудили дальнейшее развитие системы чемпионатов JuniorSkills. Организаторами было отмечено, что в реализации программы JuniorSkills участвуют как центры дополнительного образования детей, так и отдельные образовательные организации с профильным уклоном, организации сферы бизнеса. Дальнейшим шагом в развитии программы станет выход на крупные чемпионаты корпораций, где представители разных регионов объединятся и будут работать по выполнению производственных заказов реальных предприятий. Также в будущем планируется проводить серию конкурсов стартапов и проектов.

И самое главное – среди многих достоинств программы участниками круглого стола было отдельно выделено, что программа ориентирована на массовую раннюю профориентацию детей школьного возраста. Ведь именно ранняя профориентация – это золотой ключик, благодаря которому у ребенка появляется возможность с раннего возраста развить свои способности, культивировать новые полезные навыки и определиться в выборе будущей профессии.

Все участники круглого стола высказали заинтересованность в участии в реализации программ JuniorSkills и дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Напомним, что в республике завершены муниципальные отборочные этапы III Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего) Республики Саха (Якутия). Сам чемпионат пройдет с 30 января по 02 февраля 2018 года в г. Якутске. Цель чемпионата- создание новых возможностей для демонстрации школьниками уровня освоения профессиональных компетенций, формирование экспертного сообщества и развитие общероссийского движения JuniorSkills.