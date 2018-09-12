Ранний снегопад нанёс огромные убытки сельскому хозяйству Якутии

В минувшие выходные в Амгинском и Мегино-Кангаласском улусах выпал снег, из-за чего зерновые хозяйства понесли огромные убытки. 11 cентября в Министерстве сельского хозяйства Якутии состоялось селекторное совещание с главами улусов и руководителями управлений сельского хозяйства о ходе кормозаготовительной и уборочной кампании.

Уборочная площадь зерновых культур в республике составляет 9860 га. На 10 сентября убрано 949 га или 9,6% от уборочной площади. Из-за продолжительных осадков в виде мокрого снега, выпавших с 8 по 9 сентября текущего года, произошло полегание зерновых и кормовых культур на общей площади 4663 га.

Как отметил руководитель Управления сельского хозяйства Амгинского улуса Ион КОНОНОВ, в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации — дожди и снег нанесли большой урон зерновым хозяйствам района. В селах Покровка, Болугур и Эмиссы за два дня выпало 10 см снега, из-за чего сельхозпредприятия понесли огромные убытки. Из засеянных 3653 гектаров зерновых культур 3400 гектаров пшеницы, ячменя и овса оказались под снегом. Отметим, из-за дождей уборочную кампанию успело начать только хозяйство «Амгинский».



В целях определения объема ущерба образована улусная комиссия по обследованию пострадавших посевов, которая вчера выехала на осмотр полей. По итогам этого она подготовит необходимые документы по оценке ущерба. В настоящее время в хозяйствах по мере высыхания полей будет произведен пробный запуск зерноуборочных комбайнов. С учетом степени полегания пострадавшие посевы зерновых культур будут убраны. При этом хозяйства прогнозируют недополучение урожая. После осмотра состояния посевов будет уточнен прогноз валового сбора зерна.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до улучшения ситуации. Дожди в районе на сегодняшний день прекратились.

В Мегино-Кангаласском улусе из-за выпавшего снега произошло частичное полегание овса на площади 200 га. Общая площадь зерновых в улусе составляет 1334 га. Оставшиеся посевы зерновых культур на полях СХПК «Тумул», ИП БОРИСОВ А.А. в фазе полной спелости, при наступлении погожих дней будут убраны на зерно.

В улусе рассматривается вопрос введения режима повышенной готовности. Образована комиссия по обследованию пострадавших посевов зерновых культур, после чего будет подготовлен пакет документов по оценке ущерба для последующего предоставления в министерство сельского хозяйства.

Также на селекторном совещании руководитель управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса Анна ЗАХАРОВА отметила, что в районе из-за продолжительных осадков произошло полегание зерновых культур в СХПК «Мындагай» на площади 98 гектаров. Указанные посевы зерновых культур будут переведены на кормовые цели.

В остальных земледельческих улусах выпадение осадков в виде снега не наблюдалось, дожди были в Таттинском, Усть-Алданском улусах. В Олекминском, Хангаласском улусах продолжается уборка зерна.

Всего по республике в 16 хозяйствах в уборке зерна будет участвовать 36 единиц зерноуборочных комбайнов, в том числе 13 единиц в Амгинском улусе, 6 — в Мегино-Кангаласском, 5 — в Усть-Алданском и 3 — в Хангаласском улусе.

В эти дни и.о. заместителя министра сельского хозяйства Афанасий СЕМЕНОВ должен выехать в Амгинский, Мегино-Кангаласский и Хангаласский улусы с целью ознакомления с ходом уборочной кампании, сообщили в пресс-службе ведомства.