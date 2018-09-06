Ранее судимый якутянин набросился с ножом на приятеля

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился мужчина с ножевыми ранениями.

Сотрудники полиции выяснили, что на потерпевшего с ножом набросился ранее судимый за кражу 47-летний безработный уроженец Томпонского района. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, а затем между ними возникла ссора, переросшая в поножовщину.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.