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30 июля 2018, 23:12
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Ранее судимые нацелились на власть

SakhaLife проанализировал списки кандидатов, выдвинутых на выборы депутатов Ил Тумэна шестого созыва, находящиеся в открытом доступе по данным на 26 июля.
И обнаружил, что среди соискателей высоких кресел законодательной власти немало лиц, имевших проблемы с законом в прошлом. В анкетных данных отражены факты, что некоторые из них ранее имели или имеют судимость. На основании этих данных мы подготовили рейтинг партий.


1. Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Все кандидаты-единороссы чисты перед законом. Кандидатов с судимостью нет в партии парламентского большинства. Партия закрыла все округа, выдвинув 105 человек, и это рекордное количество кандидатов от партий на эти выборы.


2. Якутское региональное отделение политической партии ЛДПР
Все кандидаты от ЛДПР чисты перед законом. Кандидатов с судимостью нет. Партия выдвинула 65 кандидатов в Ил Тумэн. Это гораздо больше, чем в прошлые годы. Партия ответственно подошла к формированию своих списков.


3. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Кандидатов с судимостью нет. Однако все 106 кандидатов в Ил Тумэн от этой партии живут в других регионах России. Якутян среди них нет. Так что партия формально занимает почетное третье место.


4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия)
В партсписках этой партии один человек имел проблемы с законом. Всего партия выдвинула на выборы в Ил Тумэн 32 кандидата. Статистику партии «Родина» изменил действующий депутат Ил Тумэна.

ФЕДОРОВ Владимир Юрьевич
29.10.1968
ООО «Виктория-Инвест», директор по развитию
народный депутат Республики Саха (Якутия) V созыва на непостоянной основе
Имелась судимость ч.1 ст.213, п.»Д» (Хулиганство);
ч.2 ст.112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);
ч.2 ст.69 УК РФ (Назначение наказания по совокупности преступлений), снята 19.11.2006 г.


5. Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»
Два человека из партийного списка этой партии имели проблемы с законом. И оба, к слову сказать, нынче медийные персоны. Всего партия выдвинула 65 человек в Ил Тумэн.

СИЛИН Александр Александрович
30.09.1958
Пенсионер
Депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе
имелась судимость Статья 112 часть 1 Умышленное легкое телесное повреждение или побои, снята 16.07.1999 г.

АМБРОСЬЕВ Алексей Алексеевич
10.02.1965
временно неработающий
имелась судимость ч.1 ст.111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, погашена 15.10.2010 г.


6. Якутское республиканское региональное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
В партийном списке коммунистов два человека имели проблемы с законом. Всего партия выдвинула на выборы в Ил Тумэн 51 кандидата.

МИЛЕВ Иван Александрович
13.01.1982
ООО «Крылья Севера», директор
имеется судимость ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление)
ч. 1 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере)

МАРКОВ Афанасий Юрьевич
31.05.1982
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
имелась судимость ч.2, ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), снята 28.02.2014 г.


7. Региональное отделение в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

В партсписке этой партии два человека имели проблемы с законом. Всего партия выдвинула на выборы в Ил Тумэн 27 кандидатов.

ФИЛИППОВ Егор Анатольевич
05.10.1990
Временно неработающий
имелась судимость Статья № 111 часть 1 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), погашена 01.06.2016 г.

ФЕДОРОВ Иосиф Николаевич
16.06.1964
Общественная организация «Экологический патруль 42 РС(Я)», Председатель
имелась судимость Ранее судим решением ЯГС по 222 статье УК Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) 3 года 6 месяцев условно. Постановлением председателя ЯГС Никодимова А.В. от 18 июля 2000 года в соответствии с п.6 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освобожден от отбывания наказания., погашена 18.07.2000 г.


8. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия)
В партсписках этой партии два человека имели проблемы с законом. Всего партия выдвинула 21 человека на выборы 9 сентября в Ил Тумэн.

РОМАНОВ Юрий Васильевич
28.11.1970
ГОУ ДО РС (Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», старший методист
имелась судимость осужден приговором Федерального суда Горного улуса РС (Я) от 13.09.2001 по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), погашена 13.09.2005 г.

ТИМОФЕЕВ Гаврил Гаврильевич
06.07.1994
слесарь-электрик
имелась судимость 05.06.2015 осужден Якутским городским судом РС (Я) по ч. 1 ст. 111 ч. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) к 3 годам 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, погашена 05.06.2017 г.


9. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Саха (Якутия)

Больше всего кандидатов, имевших проблемы с законом, оказалось в партсписках «Справедливой России». Их шесть человек. На этот раз партия выдвинула намного больше кандидатов в Ил Тумэн, чем в прошлые разы – 98 человек.

СТЕПАНОВ Иван Валентинович
25.03.1973
индивидуальный предприниматель
имелась судимость часть 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 10.05.1994 г.
имелась судимость часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.09.1991 г.

ИВАНОВ Гаврил Иванович
12.01.1969
исполняющий обязанности главного врача Республики Саха (Якутия) «Серебряноборская городская больница», депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) на непостоянной основе
имелась судимость часть 1 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 28.03.1997 г.
имелась судимость часть 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.02.2002 г.

КОВРИЖНИК Николай Николаевич
17.04.1977
временно неработающий
имелась судимость часть 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 10.07.2007 г.

ЧИРИКОВ Владимир Христофорович
02.09.1957
Общество с ограниченной ответственностью «Арктика», генеральный директор
имелась судимость Пункты Г, Д, Е части 2 статьи 117 «Истязание» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 20.12.2002 г.

МИХАЙЛОВ Олег Олегович
11.12.1978
Муниципальное казенное учреждение «Верхнеколымская транспортная компания» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», руководитель
депутат третьего созыва улусного (районного) Совета депутатов муниципального района «Верхнеколымский улус (район) на непостоянной основе
имелась судимость часть 1 статьи 228 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.04.2000 г.

ГОРОХОВ Василий Алексеевич
21.01.1958
пенсионер
имелась судимость Часть 3 статьи 160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 27.01.2016 г.

Напомним, что выборы депутатов Ил Тумэна шестого созыва состоятся 9 сентября.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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