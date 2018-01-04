Ранее судимого за побои поймали на краже

Сотрудники отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» задержали подозреваемого в совершении кражи.

В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя города Якутск. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из его квартиры банковскую карту. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления стражи правопорядка задержали 31-летнего уроженца Вилюйского района, ранее судимого за побои. Как выяснилось, подозреваемый скрывался у своих родственников.

Установлено, что потерпевший накануне познакомился с подозреваемым в магазине, затем пригласил его к себе домой. После распития спиртных напитков потерпевший предложил новому знакомому сходить за добавкой. Однако, посыльного так и не дождался.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.