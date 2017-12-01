РАЭР внедряет новые механизмы реализации мероприятий по энергосебережению в Якутии

ГБУ РС (Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения», как уполномоченный орган в сфере энергосбережения в Республике Саха (Якутия), в текущем году внедрил новые механизмы

установки индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулированием (АИТП) с оплатой в рассрочку. На сегодняшний день в двух районах через такой механизм установлены индивидуальные тепловые пункты с автоматическим погодным регулированием на восьми объектах. Как показал опыт реализации данных работ, энергосберегающие мероприятия по модернизации узлов ввода на объектах, где нет необходимости в дополнительном утеплении зданий, успешно можно реализовать через договора с рассрочкой платежа, ввиду более коротких сроков окупаемости по сравнению со сроками окупаемости энергосервисных контрактов.

К примеру, на объекте «Синской СОШ» Хангаласского района в результате установки АИТП через механизм рассрочки уже за один месяц было сэкономлено более 219 тыс. рублей что составило 25%, в то время как затраты на мероприятия составили 1 546 тыс. рублей, то есть затраты окупились на 14 %. Предположительный срок окупаемости: октябрь 2018 года — т.е. один год. Если учреждение в год тратило порядка 8 598 тыс. руб. за потребление тепла, то после установки АИТП и окупаемости проекта за год будут оплачивать порядка 6 219 тыс.руб., т.е. на 27% меньше. Аналогичный механизм был использован на объекте МО «Жохсогонский наслег». Расходы на проведения мероприятий составили 790 тыс. руб. и уже за три месяца было сэкономлено 326 тыс. рублей, тем самым расходы окупились уже на 44 %. Предположительный срок окупаемости: февраль 2018 года – т.е. 6 месяцев Расходы на потребление тепла до установки АИТП составляли 1 857 тыс. руб. в год, то после за год будут тратить порядка 743 тыс.руб., т.е. на 60% меньше.

В рамках указанных договоров были проведены следующие мероприятия: реконструкция узла ввода, установка индивидуального теплового пункта с погодным регулированием, установка балансировочных клапанов «на ветки» системы отопления, установка автоматических термостатов на радиаторы во всех помещениях, диспетчеризация приборов учета и АИТП с выводом на единый сервер в г. Якутск, составление и согласование проекта и сдача на коммерческий учет, техническое обслуживание АИТП и ПУ со сдачей показаний в РСО.

В последующем ГБУ РС (Я) «РАЭР» планирует внедрить механизм на установку и обслуживание индивидуального теплового пункта с автоматическим погодным регулированием с оплатой в рассрочку на объектах всех муниципальных образований, министерств и ведомств Республики Саха (Якутия).

Кроме того, Региональным агентством энергосресурсосбержения, в рамках XXXIV Московского форума «Москва – энергоэффективный город» достигнута договоренность о рассмотрении возможности заключения энергосервисных контрактов с компанией ООО «Эктив Соцэнергосервис» в сфере электроэнергетики: замена осветительного оборудования уличного освещения и внутри здания, модернизация оборудования пищеблоков и т.д., а также строительства линий освещения с рассрочкой платежа на три года.

По всем вопросам, связанным с реализацией указанных проектов, можно обращаться к специалистам ГБУ РС (Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения» по телефонам: 8(4112)421-970, 8(4112)422-807 эл. адрес: 421912@mail.ru, gaurair@mail.ru, сайт: http://www.gburaer.ru/