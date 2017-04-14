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14 апреля 2017, 16:17
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Радушие, греющее душу и дающее заряд бодрости

13 апреля, в рамках выездных мероприятий «Специальный дом для престарелых, одиноких и инвалидов» ГБУ РС (Я) ветераны тыла, инвалиды и дети с ограниченными возможностями побывали в Саха этно-комплексе семьи АТЛАСОВЫХ, где их встретили тепло и радушно.

Хозяйка усадьбы Валентина Иннокентьевна рассказала историю своей семьи, города и республики. Оказывается, многие старинные национальные одежда и посуда усадьбы имеют свою неповторимую историю. Самым важным для каждого гостя был обряд благословения и очищения огнем, участниками которого они стали.

Жители спецдома, которые побывали в усадьбе Атласовых, остались очень довольными, получили заряд бодрости  духа на весь год. Это не первый выезд жителей, в конце марта был организован выезд в Ледяной парк города. Жители дома были очарованы сказочно красивыми ледяными скульптурами и разнообразием эпических национальных героев нематериального наследия народа саха – олонхо. В будущем организуются выезды в национальный парк «Орто дойду» и много интересных мероприятий.

Большинство ветеранов тыла, одинокие, инвалиды, дети с ограниченными возможностями отделения «Специальный дом для престарелых, одиноких и инвалидов» ГБУ РС (Я) «Комплексный Центр социального обслуживания населения г. Якутска» нуждаются в организации культурно – массовых мероприятий и выездов. Специалисты отделения постоянно организуют выезды, экскурсии. Также при доме работают разные кружки, занятия, проводится ЛФК, массаж. С начала этого года библиотека «Книга 03» в рамках кинопроекта «Литература для всех» еженедельно организует для жителей спецдома показ художественных фильмов.

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Источник: Саргылана Максимова, специалист по соцработе отделения ГБУ РС (Я) «Специальный дом для престарелых, одиноких и инвалидов»
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