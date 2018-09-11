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11 сентября 2018, 11:11
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«Радуга добра» в Алдане

В рамках недели благотворительности «Радуга добра», посвященной Году добровольца,  алданская общественная организация по социальной поддержке населения «Дари добро» совместно с волонтерами  — учащимися Алданского политехнического техникума провела благотворительную ярмарку  в помощь  малообеспеченным семьям Алданского района. 

В актовом зале центра общественных инициатив «Стимул» ребята организовали раздачу  верхней одежды, теплых вещей, обуви, косметики, детских игрушек, которые накануне приносили в дар  для нуждающихся  неравнодушные горожане.  35 семей обратились  в этот день за помощью и получили необходимые вещи.

В завершение акции волонтеры были награждены благодарственными грамотами главы МО «Алданский район» Северина Позднякова, который отметил важность того, что  волонтерством занимаются молодые люди,  выразил признание  за  их ответственность и деятельное участие в развитии молодежного волонтерского движения в районе. «Добровольческая деятельность не только становится все более почетной, помогая волонтерам раскрыть в себе лучшие человеческие и гражданские качества, но и приносит большую пользу обществу в целом»,  — отметил глава, пожелав молодым активистам дальнейших успехов и самореализации в добровольческой деятельности.

 

Источник: Пресс-служба МО «Алданский район».
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