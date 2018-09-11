«Радуга добра» в Алдане

В рамках недели благотворительности «Радуга добра», посвященной Году добровольца, алданская общественная организация по социальной поддержке населения «Дари добро» совместно с волонтерами — учащимися Алданского политехнического техникума провела благотворительную ярмарку в помощь малообеспеченным семьям Алданского района.

В актовом зале центра общественных инициатив «Стимул» ребята организовали раздачу верхней одежды, теплых вещей, обуви, косметики, детских игрушек, которые накануне приносили в дар для нуждающихся неравнодушные горожане. 35 семей обратились в этот день за помощью и получили необходимые вещи.

В завершение акции волонтеры были награждены благодарственными грамотами главы МО «Алданский район» Северина Позднякова, который отметил важность того, что волонтерством занимаются молодые люди, выразил признание за их ответственность и деятельное участие в развитии молодежного волонтерского движения в районе. «Добровольческая деятельность не только становится все более почетной, помогая волонтерам раскрыть в себе лучшие человеческие и гражданские качества, но и приносит большую пользу обществу в целом», — отметил глава, пожелав молодым активистам дальнейших успехов и самореализации в добровольческой деятельности.