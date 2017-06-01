Радостный праздник — «Радуга детства»

1 июня на площади Ленина в Якутске состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Радуга детства», организованное Министерством образования и науки РС(Я).

Проводились мастер-классы педагогов и воспитанников Дома детского творчества «Ситим» с. Хатассы, игровая программа педагогических отрядов РС(Я), награждение по итогам республиканских и всероссийских конкурсов и т.д.

Был представлен концерт участников проекта «Музыка для всех». Каждое выступление талантливых детей зрители встречали громкими аплодисментами. Свои таланты продемонстрировали танцоры балетной школы, оркестр и певцы СОШ № 27; коллектив «Үнүгэс» СОШ № 17; ансамбль «Цветущий сад» СОШ № 7; учащиеся Саха-Корейской школы; инструментальный ансамбль «Триоль» Маганской СОШ; воспитанники детского сада № 33 «Теремок»; вокальный ансамбль «Якутяночка» детского сада № 9 г. Якутска; фольклорный ансамбль «Тэтим» детского сада с. Хатассы. Всех очаровали вокальное мастерство ученицы 6 класса Саха-Корейской школы Черниковой Насти и ученика 5 класса Мохсоголлохской СОШ Хангаласского района Никиты Болдысова, а также танец «Опять метель…» в исполнении Марии Карнышевой и Дмитрия Макарова.

Поздравили детей заместитель Председателя Правительства республики Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, министр образования и науки Владимир ЕГОРОВ, первый заместитель министра образования и науки Эдуард КОНДРАТЬЕВ и др.

Директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Мария ПЕТРОВА вручила благодарственные письма педагогам за содействие профориентации школьников по стандартам Juniorskills, а также дипломы победителям республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических материалов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В торжественной обстановке награды получили участники многочисленных республиканских конкурсов, организованных Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне». По итогам творческих конкурсов на лучшую статью «Тыа сирэ – мин дойдум» и «Юный журналист» номинированы на стипендию Главы РС(Я) Слепцова Виктория, юнкор студии юных журналистов Центра дополнительного образования г. Нюрбы, и Кучарова Инна, ученица 10 класса Эйикской СОШ Оленекского улуса.

Григорьев Никита, ученик 10 класса Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова, и Алексеева Алгыстана, ученица 10 класса Кептинской СОШ Горного улуса, ставшие победителями конкурса «Ученик года», получили из рук министра образования и науки Владимира Егорова путевки в ВДЦ «Орленок».

Нюргуяна Макарова, замдиректора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», наградила путевками в лагерь «Кэскил» победителей ежегодного республиканского конкурса мультипликационных фильмов на якутском языке.

Старший методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Александр Васильев вручил путевки в ВДЦ «Океан» победителю смотра-конкурса детских общественных организаций «Вместе мы – сила!» – детской общественной организации «Хадаар кэскилэ» при Хадарской СОШ им. С.Д. Флегонтова Чурапчинского улуса.

Методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Надежда Пермикина объявила абсолютного победителя интерактивной викторины для учащихся 5-11 классов, посвященной Году экологии в РФ. Им стала Яна Капитонова, ученица 5 класса Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, ответившая на все вопросы.

Праздник детства получился очень волнительным, радостным. Действительно, сегодня всеми цветами радуги засверкали детские таланты. Как здорово, что одаренные школьники нашей республики получают поддержку и признание своих талантов и способностей.