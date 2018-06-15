Радостная новость от Александра Борисова

Александр Борисов поделился с друзьями в социальных сетях радостной вестью о бесплатном цифровом телевидении для всех жителей Якутии:

Друзья, ещё 7 мая, в профессиональный праздник работников связи, в дистанционном режиме подписали Соглашение с генеральным директором «Орион-Экспресс» К. И. Махновским. И вот вчера почтой пришёл оригинал этого документа.

Соглашение касается 51 тысячи якутян, живущих в 255 населенных пунктах республики, которые не включены в федеральную программу развития эфирного цифрового телерадиовещания. В рамках этого документа создан социальный пакет, состоящий из 40 телеканалов и включающий общероссийские обязательные общедоступные каналы, а также три региональных телеканала: НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт».



И сейчас крупнейший спутниковый оператор ТВ-вещания для жителей этих н.п. абсолютно бесплатно будет транслировать вышеуказанный пакет телеканалов, кроме того ещё и реализовывать спутниковые терминалы по специальной цене. Ну что ж, решён ещё один вопрос для жителей нашей республики, и начинается реализация этого проекта!