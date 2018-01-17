Радости и печали Усть-Майского района

Александр Корякин встретился с жителями Усть-Майского улуса.

На днях председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин вместе с главой улуса Юрием Боярским побывал в селах Усть-Майского улуса.

Рабочий график депутата включает посещение всех населенных пунктов улуса, встречи с активами наслегов, населением, личные приемы. Жители с воодушевлением встретили депутата своего избирательного округа, активно участвовали в отчете: задавали вопросы, обменивались мнениями, советовались, что придало мероприятиям особую атмосферу, наполненную желанием сообща решать общие проблемы.

Во время встречи с населением глава улуса Юрий Боярский озвучил основные вопросы жизнедеятельности улуса и те проблемы, которые больше всего их волнуют. Это вопросы развития традиционных отраслей сельского хозяйства, экологии, борьбы с алкоголизмом, благоустройства территорий и строительства.

В своих выступлениях депутат рассказал жителям об итогах работы депутатского корпуса парламента республики в 2017 году. Также Александр Корякин проинформировал об общих задачах, стоящих перед руководством и общественностью, ответил на вопросы избирателей.

«В Усть-Мае в этот раз посетил 8 населенных пунктов. Еще остались Эльдикан, Звездочка, Солнечный и Югоренок. С ними планирую встретиться на следующей неделе. Впечатление положительное, есть достижения. Например, в селе Эжанцы построен теплый, светлый, благоустроенный, каменный детский сад. Детишки и работники очень довольны, все радуются.

В каждом наслеге есть свои проблемы, но общая проблема одна — это благоустройство, то есть необходимость подключения домов к центральному отоплению. Везде просят увеличение мощности котельных. Сегодня, когда работает программа подключения жилого сектора к центральному отоплению, люди интересуются, стараются подключаться. Тем более деньги предусматриваются на возмещение затраты.

На встрече жители обратили внимание на недостатки работы филиала ФГУП «Почта России» в Усть-Майском улусе. Были возмущения по работе банковских терминалов, подключения в сети интернет.

Следующий проблемный вопрос – это строительство социальных объектов и дорог. Посетил Кюпскую школу, здание в аварийном состоянии, в помещении холодно. В Солнечном строят два дома по программе переселения из ветхого жилья. В Усть-Мае 23 января вводится каменное здание средней школы на 400 мест. Это большое событие для улуса», — отметил Александр Корякин.

Вопросам здравоохранения народный депутат уделяет особое внимание. «Во время поездки посетил центральную больницу в Усть-Мае. По медицине вопросов достаточно много. В основном все они связаны не с качеством услуг, а именно материально-техническим состоянием объектов здравоохранения. Здании центральной улусной больницы требуется капитальный ремонт. Деньги, которые предусмотрены по федеральной программе, были урезаны. Начатые работы заброшены, объект стоит весь в трещинах. И самое главное, внятного ответа никто не дает. Глава улуса Юрий Боярский планирует провести совещание с представителями Министерств строительства и здравоохранения республики. Я буду поддерживать. В целом, ситуация в улусе стабильная. К сожалению, демографические показатели оставляют желать лучшего. В Усть-Майском улусе осталось посетить еще четыре наслега и охватить Амгинский улус», — подытожил председатель профильного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Корякин.