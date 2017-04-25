Радоница 2017: обычаи, традиции, что нельзя делать 25 апреля

К празднованию Пасхи многие подходят очень обдуманно и следуя всем традициям. Всегда до и после великого воскресения следуют определенные праздники, которые связаны с Пасхой неразрывно. Один из таких – Радоница. Каждый год она, как и Пасха, выпадает на разные дни. Отмечают его спустя девять дней после воскресения Господнего. Этот день считается одним из самых главных родительских дней в году. В 2017 он приходится на 25 апреля.
Фомина неделя и Радоница – 2017
Вся неделя, следующая за Антипасхой, называется Фомина неделя, или Радоницкая неделя. На Фоминой неделе во вторник, то есть на девятый день после Пасхи, православная церковь отмечает Радоницу — первый после Пасхи день особого поминовения усопших. В 2017 году Радоница приходится на 25 апреля.
Откуда взялось название «Радоница»
Название содержит слова «род» и «радость»: то есть, христианам, грустя об умерших близких, следует радоваться их рождению для вечной жизни. В праздник Радоницы верующие разделяют с усопшими близкими радость Светлой пасхи – Воскресения Христова.
Что следует делать на Радоницу
В некоторых российских регионах этот день принято делать нерабочим, чтобы люди могли посетить могилы близких. Власти стараются обеспечить дополнительные автобусы и поезда для доставки людей на кладбища.
В этот день в храмах вновь начинают служить панихиды по усопшим, поэтому с утра многие идут в церковь, чтобы подать поминальные записки. Потом верующие идут на кладбища, где также молятся об усопших, зажигая свечи и иногда приглашая священников. Затем принято убрать и обустроить могилу, украсить ее живыми или искусственными цветами и немного помолчать, вспомнив близкого человека.
Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.
Чего не следует делать на кладбище
Церковь не одобряет народную традицию выпивать и закусывать на кладбище, это лучше делать дома во время поминальной трапезы. Особенно отрицательно священники относятся к неистребимому языческому обычаю оставлять на могиле усопшего рюмку с водкой, накрытую хлебом, яйца, конфеты и другие продукты.
Гораздо лучше в этот день накормить голодных, а для усопших «хлеб» – это молитва и память близких.
Приметы на Радоницу
- Плохой приметой считалось, если в этот день не прийти на кладбище к родным, тогда и этого человека, согласно суевериям, никто не помянет и не вспомнит после смерти.
- Ни в коем случае нельзя было раньше трогать землю, то есть начинать какие-либо работы на огороде. Считалось, что это может привести к засухе, неурожаю и смерти одного из близких.
- Нехорошей приметой был и дождь до обеда, после которого вечером дует ветер. В таком случае считалось, что предки не довольны тем, что о них забыли и не приходят на кладбище.
- А вот если в Радоницу просто идет дождь, а ветра нет, то это на счастье в доме и к богатому урожаю.
- Та хозяйка, которая первая приготовит праздничную трапезу, первая будет и собирать жатву, при чем урожай у неё будет богаче, чем у остальных.
- Также наши предки верили, что та семья, которая первая придет на кладбище будет самой счастливой в году, а даже возможно, получит особенную мудрость, которая поможет в решении многих проблем.
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