Радоница 2017: обычаи, традиции, что нельзя делать 25 апреля

К празднованию Пасхи многие подходят очень обдуманно и следуя всем традициям. Всегда до и после великого воскресения следуют определенные праздники, которые связаны с Пасхой неразрывно. Один из таких – Радоница. Каждый год она, как и Пасха, выпадает на разные дни. Отмечают его спустя девять дней после воскресения Господнего. Этот день считается одним из самых главных родительских дней в году. В 2017 он приходится на 25 апреля.

Фомина неделя и Радоница – 2017

Вся неделя, следующая за Антипасхой, называется Фомина неделя, или Радоницкая неделя. На Фоминой неделе во вторник, то есть на девятый день после Пасхи, православная церковь отмечает Радоницу — первый после Пасхи день особого поминовения усопших. В 2017 году Радоница приходится на 25 апреля.

Откуда взялось название «Радоница»

Название содержит слова «род» и «радость»: то есть, христианам, грустя об умерших близких, следует радоваться их рождению для вечной жизни. В праздник Радоницы верующие разделяют с усопшими близкими радость Светлой пасхи – Воскресения Христова.

Что следует делать на Радоницу

В некоторых российских регионах этот день принято делать нерабочим, чтобы люди могли посетить могилы близких. Власти стараются обеспечить дополнительные автобусы и поезда для доставки людей на кладбища.

В этот день в храмах вновь начинают служить панихиды по усопшим, поэтому с утра многие идут в церковь, чтобы подать поминальные записки. Потом верующие идут на кладбища, где также молятся об усопших, зажигая свечи и иногда приглашая священников. Затем принято убрать и обустроить могилу, украсить ее живыми или искусственными цветами и немного помолчать, вспомнив близкого человека.

Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.

Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.

Чего не следует делать на кладбище

Церковь не одобряет народную традицию выпивать и закусывать на кладбище, это лучше делать дома во время поминальной трапезы. Особенно отрицательно священники относятся к неистребимому языческому обычаю оставлять на могиле усопшего рюмку с водкой, накрытую хлебом, яйца, конфеты и другие продукты.

Гораздо лучше в этот день накормить голодных, а для усопших «хлеб» – это молитва и память близких.

Приметы на Радоницу