Радиационный фон на реке Тюкян, где искали парализованных чаек, в норме

Якутская ветеринарно-испытательная лаборатория обнародовала результаты измерений мощности дозы гамма-фона в отобранных пробах с речки Тюкян Верхневилюйского района.

Напомним, 11 августа в социальных сетях появилось видео, на котором были запечатлены парализованные чайки. Авторы видео сообщили, что съемка велась на речке Тюкян Верхневилюйского района.

В воскресенье, 12 августа, реку обследовали представители районного управления ветеринарии и представители Нюрбинской инспекции охраны природы. Однако парализованных чаек обнаружить не удалось. Тем не менее, с местности были взяты пробы воды, почвы, травы.

Во всех образцах превышения допустимых норм не обнаружено. В итоге, делают вывод ветеринары, полученные данные свидетельствует об отсутствии радиационного фона в природной среде обитания птиц.

В данное время проводятся вирусологические и бактериальные исследования, сообщает департамент ветеринарии республики.