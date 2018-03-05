Ради чего собирались общественники на Гражданский форум в Амге

Пресс-служба Общественной палаты РС(Я) уже сообщала о том, что в селе Амга состоялся зональный Гражданский форум «Форум тех, кто действует». В нем приняли участие около 280 общественников из Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Чурапчинского улусов.

Основная работа проходила на дискуссионных площадках: «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив», «Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения», «Общественный контроль: актуальность, действенность и результативность», «Молодые семьи»,«Роль общественности в содействии занятости населения». Именно здесь на площадках были выработаны рекомендации зонального форума, то, ради чего собственно собирались общественники.Общественная палата РС(Я) собрала и систематизировала все предложения, которые поступили в ходе обсуждений на дискуссиях. Все эти рекомендации впоследствии войдут в основной перечень, который будет принят на итоговом Гражданском форуме-2018 22 июня в Якутске.

Везде работа велась активная. Соорганизаторы форума — Министерство по развитию институтов гражданского общества – подготовили массу любопытной и полезной информации по НКО и общественному контролю, привезли компетентных специалистов из Госкомитета по занятости населения, из ресурсных центров. Но вот на ДП по занятости чувствовалось отсутствие представителей Министерства труда и социального развития РС(Я). Почти все участники сетовали, что не хватает их участия. В Год содействия занятости населения как раз и нужно было сотрудникам данного Министерства больше общаться с общественностью, поддерживать инициативы.

Совсем непонятна позиция Министерства по делам молодежи и семейной политике РС(Я). Из названий дискуссий можно понять, что есть темы, которые непосредственно касаются их. Но опять же специалистов не было. Они отправили, видимо, для «галочки» молодого человека, члена молодежной организации волонтеров, который компетентностью блистать, естественно, не мог.

Особенный интерес общественники проявили к площадкам, где обсуждали вопросы ТОСов и общественной жизни молодых семей. Причем последнюю тему предложил обсудить сам Амгинский улус.

Итак, что было предложено участниками площадки: «Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения»?

Что такое ТОС? Территориальное общественное самоуправление создают активные граждане. Сообща решают вопросы благоустройства, безопасности, культурного досуга, культивируют ЗОЖ, заботятся о стариках и детях, и так далее.

В республике недавно утверждена Концепция содействия развитию территориального общественного самоуправления в РС(Я). Утвержден Порядок предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета местным бюджетам, чтобы МСУ, в свою очередь, финансово поддержали свои ТОСы. Но чтобы получить такую помощь ТОСам нужно зарегистрироваться. Для этого требуется сформировать определенный пакет документов. И только после регистрации ТОСа в качестве юридического лица в Управлении Министерства юстиции по РС(Я) можно претендовать на помощь в виде республиканских и федеральных грантов.

В том-то вся проблема, что большинство ТОСов по республике являются незарегистрированными, а ведь многие работают очень эффективно, и трудились бы еще лучше, если бы плюс ко всему получали определенную финансовую поддержку.

Поэтому на площадке выработаны рекомендации Министерству по развитию институтов гражданского общества РС(Я) и органам МСУ, которые касаются именно просветительской работы: организовывать выездные семинары, консультации, оказывать организационную и методическую поддержку. А муниципалитетам еще рекомендовано не только поддерживать имеющиеся ТОСы, но и стимулировать открытие новых.

Очень интересно прошло обсуждение на ДП «Молодые семьи». Обычно на мероприятиях, посвященных семьям, идет речь о жилье, детских садах и школах. Но, оказалось, что молодежь сейчас интересует не только хлеб насущный, общественники заречной группы улусов говорили об общественной жизни молодых семей. В основном, выступали молодые женщины из объединений молодых мам из Амгинского, Усть-Алданского и Усть-Майского улусов. Рассказали, как много делается в общественной жизни поселения благодаря их организациям. Ни одно мероприятие без их участия не обходится. Более того, в одном наслеге молодые мамы организовали свою ват-сап-видео-студию. Они снимают новостные передачи и рассылают их через мессенджер.

Модератора площадки – председателя «Лиги отцов» Айхала Габышева заинтересовало: а где же отцы? Оказалось, что отцы матерям, конечно, помогают. И вот одна из рекомендаций: не делиться на пап и мам, а всем вместе работать по пропаганде семейных ценностей, укреплению института семьи. Ведь семья – это самое важное в жизни любого человека.

— Когда семьи объединяются, создаются наслеги, когда наслеги объединяются и города, получается республика, когда республика и другие субъекты федерации объединяются, появляется страна. То есть все начинается с семьи. Все, что мы делаем, это ради семьи, ради благополучия наших детей, все, что строим социального, это тоже ради семей, все, что создаем производственного, это тоже ради того, чтобы прокормить свои семьи. Поэтому семья должна стоять во главе всей политики государства, — считает Айхал Иванович.

А то, что семья в кризисе говорят такие цифры: в республике рождается 15 тысяч детей, зато делается 22 тысячи абортов, живут 78 тысяч матерей-одиночек.

Участники обсуждения пришли к выводу, что общественным организациям по пропаганде семьи должно уделяться больше внимания. Они попросили увеличить сумму грантов, выделяемых им с 40 до 50 миллионов рублей. Общественники должны пропагандировать семейный ЗОЖ, выступать против абортов, говорить об увеличении рождаемости, должном и ответственном воспитании детей.

Завтра открывается зональный Гражданский форум в Нюрбе «Форум тех, кто действует». Основная работа будет также вестись на дискуссионных площадках: «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив. Презентация проекта по здравосохранению мужчин «Эр», «Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения», «Общественный контроль: актуальность, действенность и результативность», «Молодежные общественные организации», «Роль общественности в содействии занятости населения».

14 марта зональный Гражданский форум переместится уже в столицу угольной промышленности Якутии — город Нерюнгри