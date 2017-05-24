Работы воспитанников и педагога Центра вновь отмечены в международном конкурсе

19 мая 2017 года стали известные результаты дистанционного Международного конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Этот День Победы» Международного образовательного портала, центра дистанционных конкурсов детского творчества «Компас».

Для участия в конкурсе дети профильной смены «Техногик» Центра «Сосновый бор», а именно БЕРЕЗКИНА Мария из Среднеколмыского района и БУРЦЕВА Ольга из Усть-Алданского района отправили уникальные работы – картины, выполненные из кожи на тему Великой Отечественной войны под руководством ПАВЛОВОЙ Натальи, педагога дополнительного образования, руководителя студии «Ай-тик».

Образовательный портал «Компас» был создан в 2014 году с целью поддержки детей и педагогов, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством и изобразительным искусством.На данном портале публикуются методические разработки педагогов, мастер-классы и творческие работы.

Наши воспитанники не первый раз участвуют в конкурсах портала Центра детского творчества «Компас». В прошлый раз творческая работа ребят смены «Агро-фест» была оценена Дипломом обладателей 1 места в номинации «Сказка за сказкой».

На этот раз новая победа и Диплом за 2 место и сертификат за подготовку призеров в Международном конкурсе вновь радуют педагога и детей на новые свершения.