АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.56
 63.62
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.05.2017, 17:33
Общество
Юные горожане познакомились с работой кинологов
24.05.2017, 17:00
Культура & Образование
Выпускникам рассказали об опасности нелегальной занятости
24.05.2017, 16:38
Столица
Как идет строительство социальных объектов ГЧП? Фоторепортаж с места событий
24.05.2017, 16:10
Политика
Партия на основных выборах поддержит победителей предварительного голосования
24.05.2017, 16:01
Происшествия
Росгвардия: за сутки дежурства раскрыты два похищения
24.05.2017, 15:51
Культура & Образование
Работы воспитанников и педагога Центра вновь отмечены в международном конкурсе
24.05.2017, 15:45
Столица
26 мая — Единый информдень на тему «Формирование комфортной городской среды»
24.05.2017, 15:35
Столица
Депутаты гордумы познакомились с новыми резидентами Технопарка Якутии
24.05.2017, 15:24
Культура & Образование
Министр-куратор посетил центр «Сосновый бор»
24.05.2017, 15:15
Происшествия
Резонанс
В Якутске задержаны подозреваемые в убийстве таксиста
24.05.2017, 15:10
Республика
В Якутске проходит I конференция кадровиков
24.05.2017, 14:38
Столица
Об ограничении движения маршрутного автобуса №15
24.05.2017, 14:36
Красота & Здоровье
Как записаться к врачу по интернету?
24.05.2017, 14:35
Культура & Образование
Бременские музыканты на сцене ТЮЗа: добро, легкость и позитив!
24.05.2017, 13:23
Культура & Образование
В СВФУ изобретен экстракт, повышающий устойчивость к пагубному воздействию окружающей среды
24.05.2017, 13:23
Столица
Фотофакт
Открытие мемориальной доски почетному гражданину Якутска
24.05.2017, 12:41
Республика
Егор Борисов посетил Центр кластерного развития «Якутия»
24.05.2017, 12:19
Культура & Образование
Владимир Егоров отметил участников JuniorSkills и «Архимед»
24.05.2017, 11:50
Общество
Анонс
Ко Дню предпринимательства: «Бизнес-наставничество в Якутии» и «День обратной связи»
24.05.2017, 11:39
Политика
Резонанс
Глава Якутии знает куда потратить деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба
24.05.2017, 11:35
Культура & Образование
Что ждет участников конкурса «Я-инженер» в «Сосновом бору»?
24.05.2017, 11:29
Спорт
Очередная яркая победа якутянки в Адыгеи!
24.05.2017, 11:21
Происшествия
Фотофакт
Скандал
В Якутии подростки нюхали бензин и устроили взрыв?
24.05.2017, 10:59
Происшествия
Ледоход: в селе Березовка остаются подтопленными дома
24.05.2017, 10:31
Происшествия
Резонанс
Ледоход: жители 7 улусов Якутии должны готовиться к кризису
24.05.2017, 10:23
Общество
Энергосбыт напоминает о сроках передачи показаний счетчиков
24.05.2017, 10:07
Общество
В спартакиаде ЖДЯ лидирует команда «Инженерный корпус»
24.05.2017, 10:04
Финансы
Россельхозбанк запустил сервис Android Pay с Mastercard
24.05.2017, 9:57
Столица
Отопительный сезон в Якутске завершается
24.05.2017, 9:30
Культура & Образование
Афиша
26 мая – Благотворительный концерт от студии «DOBUN»
24.05.2017, 9:23
Политика
Скандал
Постпредство потратило 13 млн. из бюджета Якутии на забор?
24.05.2017, 9:14
Республика
Резонанс
Ледоход-2017: У Зырянки уровень воды может достигнуть критической отметки
24.05.2017, 9:12
Происшествия
В Якутии сиротам дали холодные квартиры
24.05.2017, 9:09
Спорт
В Якутске прошел первый турнир  памяти В.И. Кузьмина
24.05.2017, 9:07
Столица
Объезд главы города Якутска: проточность Горканала и общественные пространства
24.05.2017, 9:05
Экономика
Открытый чемпионат огранщиков и ювелиров Якутии в вопросах и ответах
24.05.2017, 9:03
Происшествия
В Якутске из-за детей произошел крупный пожар
24.05.2017, 9:00
Культура & Образование
Ученый СВФУ получил золотую медаль международного Салона изобретений «Архимед»
24.05.2017, 9:00
Происшествия
Резонанс
Шикарный подарок Якутска признан судом незаконным
24.05.2017, 8:44
Экономика
 «Все на ярмарку! Готовимся к дачному сезону»
24.05.2017, 8:33
Республика
Пионеры Алдана: смена смене идёт!
24.05.2017, 7:31
Красота & Здоровье
При поликлиническом отделении №2 Медцентра Якутска открылся кабинет фтизиопедиатра
23.05.2017, 23:57
Культура & Образование
Якутия в финале Национального чемпионата «juniorskills»: «бронза» на вес «золота»
23.05.2017, 23:00
Культура & Образование
Студент СВФУ предложил систему для разгрузки call-центра авиакомпании S7 Airlines
23.05.2017, 22:11
Экономика
Егор Борисов поручил разработать стратегию комплексного развития арктических территорий Якутии
23.05.2017, 22:05
Столица
Анонс
В воскресенье 28 мая будет перекрыт центр Якутска
23.05.2017, 22:01
Происшествия
Дополнительные силы МЧС России прибывают в Якутию
23.05.2017, 21:54
Происшествия
Паводок – 2017: В селе Березовка подтоплены котельная и дизельная электростанция
23.05.2017, 21:47
Происшествия
В Якутске раскрыли крупную аферу
23.05.2017, 21:47
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 18.00 23 мая
23.05.2017, 21:42
Культура & Образование
Анонс
27 мая: акция «СЕЛО: призвание, профессия, жизнь!»
23.05.2017, 21:35
Столица
До начала юбилейного «Ысыаха Туймаады — 2017» остался один месяц
23.05.2017, 21:32
Политика
Куда идти на предварительное голосование 28 мая? Адресная книга избирательных участков
23.05.2017, 20:06
Культура & Образование
Делегация СВФУ в рамках педагогической ассамблеи посетила университет имени А.И. Герцена
23.05.2017, 18:13
Спорт
Преподаватели СВФУ пробежали Московский марафон-2017
23.05.2017, 17:55
Столица
Город добра: предприниматели поддерживают воспитанников коррекционных школ
23.05.2017, 17:46
Политика
Молодогвардеец из Якутии сорвала аплодисменты на слушаниях в Госдуме
23.05.2017, 17:22
Политика
Резонанс
В Якутске решилась судьба ЛГБТ-парада. В третий раз
23.05.2017, 17:17
Столица
В Якутске ведется ремонт улиц, вошедших в «Карту убитых дорог» ОНФ
23.05.2017, 17:10
Общество
Придя на концерт в Кружало, мы поможем Тайане Захаровой
23.05.2017, 16:54
Республика
Жители 1 Мальжагарского наслега — асы по софинансируемым проектам!
23.05.2017, 16:25
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии состоялась встреча со студентами-целевиками, обучающимися в Пекине
23.05.2017, 16:20
Происшествия
Росгвардейцы предотвратили суицид, рискуя собой
23.05.2017, 16:13
Спорт
Позитив
Город добра: будущее российского футбола — в Мархе!
23.05.2017, 16:00
Происшествия
Экстра
Резонанс
Официально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim
23.05.2017, 15:56
Столица
26 мая — Всероссийский день добрососедства
23.05.2017, 15:51
Культура & Образование
Прекрасные итоги 32-го театрального сезона Нерюнгринского ТАиК
23.05.2017, 15:43
Происшествия
Резонанс
Марат Ефимов вернулся из Вьетнама в Якутию
23.05.2017, 15:41
Культура & Образование
Программа «Суолдьут» признана победителем во Всероссийском конкурсе ФИРО
23.05.2017, 15:29
Желток
Афанасий Максимов объявил о разводе с первой красавицей Якутии
23.05.2017, 15:12
Экология
Слухи о загрязнении Вилюя и Мархи таллием — спекуляция!
23.05.2017, 14:55
Экология
В Сайсарах 540 саженцев дадут больше кислорода
Архив новостей
Культура & Образование
24 мая 2017, 15:51
126

Работы воспитанников и педагога Центра вновь отмечены в международном конкурсе

19 мая 2017 года стали известные результаты дистанционного Международного конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Этот День Победы» Международного образовательного портала, центра дистанционных конкурсов детского творчества «Компас».

Для участия в конкурсе дети профильной смены «Техногик» Центра «Сосновый бор», а именно БЕРЕЗКИНА Мария из Среднеколмыского района и БУРЦЕВА Ольга из Усть-Алданского района отправили уникальные работы – картины, выполненные из кожи на тему Великой Отечественной войны под руководством ПАВЛОВОЙ Натальи, педагога дополнительного образования, руководителя студии «Ай-тик».

Образовательный портал «Компас» был создан в 2014 году с целью поддержки детей и педагогов, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством и изобразительным искусством.На данном портале публикуются методические разработки педагогов, мастер-классы и творческие работы.

Наши воспитанники не первый раз участвуют в конкурсах портала Центра детского творчества «Компас». В прошлый раз творческая работа ребят смены «Агро-фест» была оценена Дипломом обладателей 1 места в номинации «Сказка за сказкой».

На этот раз новая победа и Диплом за 2 место и сертификат за подготовку призеров в Международном конкурсе вновь радуют педагога и детей на новые свершения.

comments powered by HyperComments
Источник: Мария Аргунова пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.05.2017, 15:29
Желток
Афанасий Максимов объявил о разводе с первой красавицей Якутии
23.05.2017, 16:00
Происшествия
Экстра
Резонанс
Официально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
22.05.2017, 8:43
Политика
Министры ответят за нарушение сроков исполнения поручений Ил Дархана
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
23.05.2017, 14:49
Происшествия
Экстра
В парке Якутска двое мужчин напали с ножом на женщину
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
21.05.2017, 11:41
Желток
Позитив
Фотофакт: Городской заяц вырос!
18.05.2017, 22:09
Происшествия
На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
24.05.2017

Об ограничении движения маршрутного автобуса №15

Фотофакт
Столица
24.05.2017

Открытие мемориальной доски почетному гражданину Якутска

Резонанс
Политика
24.05.2017

Глава Якутии знает куда потратить деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба

Столица
24.05.2017

Объезд главы города Якутска: проточность Горканала и общественные пространства

Экономика
24.05.2017

Открытый чемпионат огранщиков и ювелиров Якутии в вопросах и ответах

Резонанс
Происшествия
24.05.2017

Шикарный подарок Якутска признан судом незаконным

Экономика
24.05.2017

 «Все на ярмарку! Готовимся к дачному сезону»

Культура & Образование
23.05.2017

Якутия в финале Национального чемпионата «juniorskills»: «бронза» на вес «золота»