Работы по восстановлению газораспределительных сетей на контроле

24 апреля на участке Горканала в районе перекрестка улиц Петра Алексеева и Лермонтова произошла внештатная ситуация, связанная с аварией газораспределительных сетей высокого давления. В результате без подачи газа остались три квартальных котельных. Все контрольно-надзорные органы о возникновении внештатной ситуации были оповещены вовремя.

В настоящий момент для устранения проблемы и проведения аварийно-восстановительных работ подтянуты все коммунальные службы города Якутска. На месте возникновения аварии была создана рабочая группа, в составе представителей служб коммунального хозяйства и газовиков. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы уже к вечеру устранить последствия внештатной ситуации и возобновить подачу газа в котельные и жилые дома.

«Хотели бы обратиться к населению города Якутска, не стоит паниковать и бояться, газовики и сотрудники коммунальных службы заняты устранением аварийной ситуации, работы ведутся в усиленном режиме», — сообщил заместитель начальника Единой диспетчерском службы УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Александр МАЛЫЙ.