Работы по технологическому обновлению Якутского газоперерабатывающего завода никогда не останавливаются — СТНГ

Каждое лето резервный парк Якутского газоперерабатывающего завода в превентивных целях подвергается мощному орошению из пожарных шлангов.

«Тем самым мы предотвращаем угрозу взрыва», — сказал директор завода Владимир Романов.

Напомним, уникальный в своем роде газоперерабатывающий завод на Дальнем Востоке официально был запущен в эксплуатацию в сентябре 1999 года. А пусковой комплекс завода в составе двух установок ГФУ (технологических линий), производительностью 1 млн. м3 /сутки каждая, резервуарного парка геометрическим объемом 1000 м3, технологических трубопроводов введен в работу еще в 1995 году. Ввод ЯГПЗ позволил безаварийно снабжать город природным газом.

Технологические возможности завода постоянно модернизуются. С 2006 года на Якутском ГПЗ, где установлено современнейшее технологическое оборудование, закупленное в Канаде, производятся глубокоосушенный природный газ, пропан-бутановая смесь и пентановый автомобильный бензин летнего и зимнего видов.

В структуру предприятия входят газофракционирующие установки, резервуарный парк, газонаполнительная станция, пожарная часть и другие производственные объекты. Квалифицированные анализы выпускаемой продукции проводятся аккредитованной лабораторией. Как дополнительная услуга потребителям сжиженного газа в отдельном цехе производится освидетельствование автомобильных и газовых баллонов.

В 2008 году были построены уникальные четыре шаровых резервуара объемом каждый по 600 м3, позволяющие хранить СУГ общим объемом 2400 м3 (с полезным объемом накопления 2040 м3 сжиженного углеводородного газа).

В настоящее время на заводе активно идут строительные работы по вводу второй очереди. Технологические возможности завода будут еще более усилены, он будет надежно снабжать растущую потребность современного города природным газом и увеличит объем производства КАЧЕСТВЕННОГО СУГ-а и сжиженного природного газа. Перспективы развития с использованием природного газа самые разнообразные, а возможности завода и кадровый потенциал позволяют отвечать вызовам современного общества.