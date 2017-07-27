Ремонтные работы на Вилюйской трассе досрочно завершены

На федеральной трассе «Вилюй» в Республике Саха (Якутия) досрочно ввели эксплуатацию три искусственных сооружения.

Специалисты подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» ввели в эксплуатацию после капитального ремонта мост через р. Эйим и водопропускную трубу через р. Тыргыллай в Вилюйском районе республики.

До капитального ремонта мост через р. Эйим (402 км) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» находился в аварийном состоянии, движение осуществлялось с ограничением по одной полосе из-за неравномерных просадок фундаментов опор. Мостовики возвели новые опоры, отремонтировали пролетные строения, обустроили новое мостовое полотно, произвели работы по устройству цементобетонных плит на подходах к мосту.

На участке капитального ремонта, проходящем через р. Тыргыллай (459 км), установили новую металлическую 4-очковую трубу, которая обеспечит беспрепятственный пропуск паводковых вод и позволит в дальнейшем при половодье избежать затруднений движения на данном отрезке пути.

Кроме того, в Сунтарском районе республики открыто движение по мосту через р. Дьонкодма на 879 км автодороги «Вилюй». На объекте заменены береговые опоры, плиты проезжей части и сопряжения, организован водоотвод с моста, устроено новое барьерное ограждение.

Ввод всех трех объектов в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2017 года. Однако, учитывая высокую социальную значимость объектов, дорожникам удалось выполнить комплекс строительно-монтажных работ на три месяца раньше запланированного срока.