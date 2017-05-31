Работодателям предложат стимулировать сотрудников, выполнивших нормативы ГТО

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил ГУЛЯЕВ провел заседание Межведомственной комиссии внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Саха (Якутия).

Участники совещания обсудили вопросы создания на базе общественно – государственного объединения «Всероссийского физкультурно–спортивного общество «Динамо» в Республике Саха (Якутия) центра тестирования комплекса ГТО для сотрудников силовых структур. Также Михаил Гуляев рекомендовал разработать нормативный акт по стимулированию образовательных учреждений и работников образования, активно участвующих в работе по внедрению Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в муниципальных образованиях в Республике Саха (Якутия).

Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай ДЕГТЯРЕВ внес предложение о внесении изменений в коллективные договора министерствам и ведомствам в части стимулирования работающего населения Якутии, выполнивших нормативы ГТО. В качестве основного довода был приведен пример подписания регионального соглашения о взаимодействии в области социально – трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным объединением работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2017 – 2019 годы от 26 апреля 2017 г. Согласно документу, сотрудники, активно участвующие во внедрении комплекса ГТО на территории Республики Саха (Якутия) получают стимулирующие надбавки от работодателей.