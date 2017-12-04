Работодатели организаций ЖКХ объединились для решения проблем

В Якутии создано Региональное объединение работодателей организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).

Объединение ставит целью оказание содействия в развитии организаций ЖКХ, внедрению инновационных, энергосберегающих технологий в практику, представлять интересы и права членов Объединения в государственных органах.

Исполнительным директором Объединения избран директор МУП «Пригородная теплосетевая компания» Алексей Андреев.

По словам Алексея Андреева, «коммунальщики» объединились не для противостояния с населением и властью, а для решения многочисленных проблем, которые у предприятий весьма схожие.

В состав Объединения на добровольной основе могут войти работодатели всех блоков отрасли: ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, организации коммунального комплекса.

«Министерство видит в новом Объединении консолидирующую силу профессионального сообщества для ведения конструктивного и делового сотрудничества в решении проблемных вопросов. Рассчитываем, что оно станет авторитетным органом, претворяющим в жизнь и на практике лучшие и эффективные решения, направленные на повышение качества оказываемых услуг. Надеемся, что со временем новое объединение будет способствовать развитию конкурентного рынка на основе профессионализма, открытости и прозрачности по принципу саморегулируемой организации», — прокомментировала первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Наталья Сивцева.

Новая организация намерена оказывать информационную, методическую и консультационную поддержку членам объединения. Так, объединение будет изучать и распространять передовой опыт проведения реформы ЖКХ в различных организациях и на предприятиях. Есть намерение создать информационный банк отечественных и зарубежных научно-технических разработок, новых технологий в энерго-, тепло- водоснабжении, энергосбережении и других областях. Это только часть больших планов новой организации. Вместе готовить законопроекты, программы и другие документы, проводить модернизацию ЖКХ, содействовать формированию эффективной тарифно-ценовой политики на жилищно-коммунальные услуги.

Создание Объединения стало необходимым и для решения социально-трудовых отношений и социального партнерства. Организация будет помогать своим членам находить взаимопонимание со структурами власти и профсоюзами.

Учредителями объединения являются АО «Водоканал», АО «Намкоммунтеплоэнерго», ГУП «ЖКХ РС (Я)», МУП «Теплоэнергия», МУП «Пригородная теплосетевая компания».