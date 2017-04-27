Работники золотодобывающего предприятия хотели насолить работодателю

В ОМВД России по Алданскому району обратился представитель одной из золотодобывающих предприятий с сообщением о том, что неустановленными лицами, с неохраняемой территории предприятия с экскаватора HYNDAI 360 LC-7 похищен топливный насос R 360 LC-7 стоимостью 410 169 рублей 49 копеек, тем самым причинив организации крупный материальный ущерб.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался бывший работник данного предприятия, который признался в содеянном и пояснил, что перед тем как у него созрел умысел похитить насос, он длительное время распивал спиртные напитки. Во время этого периода, у него и двух приятелей по работе, возник умысел проучить работодателя, с которым были неприязненные отношения. Похитив данный насос один из приятелей вывез его с целью сбыта в г. Якутск, но не успел этого сделать. Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: ОМВД России по Алданскому району