Работники столичного образования поддерживают Александра Саввинова

Валентина Рыбкина, директор МОБУ СОШ №31, отличник образования Республики Саха (Якутия) имеет большой опыт с социальной сфере, молодежной политике и образовании. Валентина Юрьевна является членом Совета по качеству образования при Управлении образования города Якутска, заместителем председателя Совета директоров школ города Якутска.

Валентина Юрьевна стала доверенным лицом Александра Саввинова, понимая, что именно этот кандидат на должность главы города является самым достойным и надежным.

«У Александра Саввинова многолетний опыт законодательной деятельности, работы с городским бюджетом. Он четко видит преимущества командной деятельности и взаимодействия с общественными объединениями.

Я знаю его, как опытного руководителя и умелого организатора. В 2002-2012 годах, работая в структурах мэрии, постоянно сотрудничала с депутатским корпусом. Именно при поддержке гордумы стала возможной реализация наших инициатив в молодежной политике — некоторые проекты работают до сих пор, многие получили новое развитие. В те годы на уровне города была обеспечена поддержка подростковых клубов по месту жительства и детских баз летнего отдыха, сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования и детского движения.

Позже в сотрудничестве с комиссиями Якутской городской Думы и при непосредственном участии Александра Саввинова, изыскивались возможности для развития сферы образования: нужна была актуальная нормативная база, принятие программы «Столичное образование», что позволило направить финансовые потоки на решение многолетних проблем, интересы детства стали учитываться во всех городских программах.

Сейчас все видят итоги такой слаженной работы — это и ликвидация очереди в дошкольные учреждения, и новые школы, и утвержденные планы ввода учебных мест для перехода школ в односменный режим обучения, благоустройство и строительство детских площадок.

Планы становятся реальностью, город становится лучше! Немаловажно и то, что Александр Александрович — человек команды. А значит, будет понимание особого статуса Якутска и действенное взаимодействие с республиканской исполнительной властью в интересах нашего любимого города.

В эти дни много встречаемся с педагогами и родителями — чаше всего люди выражают свою поддержку. На Августовском совещании работников образования участники пленарного заседания тепло приветствовали председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова — в начале своей профессиональной деятельности педагога и самого молодого директора школы! Конечно, именно с ним мы связываем надежды на создание комфортной городской среды, улучшение условий обучения наших детей, строительство школ и детских садов, развитие социальной сферы в целом».