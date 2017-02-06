Работники СПО — на февральском Совещании работников образования

Сегодня, 6 февраля, в республике началось февральское Совещание работников образования и науки, посвященное году Народного учителя СССР М.А. Алексееву.

Педагогические работники школ, профессиональных образовательных учреждений и науки собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы образования. Надо отметить, что это первое Совещание работников образования общего среднего и профессионального образовательного учреждения после объединения двух ведомств.

В рамках февральского совещания в Якутском индустриально-педагогическом колледже состоялся семинар-совещание заместителей директоров по учебно-производственной работе профессиональных образовательных учреждений республики. В работе семинар-совещания приняли участие 43 заместителей директоров по учебно-производственной работе. Участники семинар-совещания обсудили актуальные нормативно-правовые и стратегические документы в сфере СПО, рассмотрели анализ деятельности учреждений по статистической отчетности и проект методических рекомендаций по ведению журналов учета учебных занятий по программам среднего профессионального образования. Также был заслушан отчет приемной кампании СПО 2016 года. Отметим, семинар-совещание положил началу новой приемной кампании в СПО республики 2017 года.

Одним из важных моментов работы семинар-совещания явилось создание клуба заместителей директоров по учебно-производственной работе профессиональных образовательных организаций республики. «Нам нужна эффективная площадка для консолидации усилий в профессиональном сообществе, обмена информацией и опытом обсуждения актуальных проблем и путей их решения. С этой целью мы создали клуб заместителей директоров по УПР. В рамках клуба будем обсуждать стратегии деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих ФГОС СПО. Также нам необходим обмен опытом работы по многим направлениям работы», — прокомментировала вновь избранный председатель Клуба, заместитель директора по УПР Якутского индустриально-педагогического колледжа Марианна Попова. На семинаре также был избран Совет клуба заместителей по УПР.