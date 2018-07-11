Работники «Сахатранснефтегаза» убрали мусор с берега озера ЯНИИТ

В рамках всероссийской акции «Чистый берег» семь сотрудников ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз» убрали берег озера ЯНИИТ от улицы Пионерской и до Объездного шоссе. На участке, протянувшемся на 650 метров, удалось собрать столько мусора, чтобы заполнить им один «Камаз».

«Мы присоединились к акции «Чистый берег», поскольку она посвящена Году добровольца в Российской Федерации. Поддерживаем позицию, что мы сами должны вносить посильный вклад в поддержании чистоты окружающей среды. Даже без специальных акций мы выезжаем на субботники почти каждую неделю и способствуем облагораживанию Якутска», — сообщил один из участников акции Григорий Кривошапкин.

Отметим, что всероссийская акция «Чистый берег» состоялась 5 июля. Она направлена на расчистку прибрежных территорий и наведение порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. В акции приняли участие сотрудники МЧС, общественные, студенческие, ветеранские и волонтерские организации.

Организаторы мероприятия надеются на объединение усилий всего населения, специалистов в области экологии, журналистов, администрации и бизнес-сообщества для совместного решения экологических проблем.