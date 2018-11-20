Работники предприятия «Сокол» жалуются на задержку зарплаты. С предприятием судятся налоговая служба и контрагенты

После публикации релиза прокуратуры в редакцию обратился работник завода железобетонных конструкций. Он рассказал, что им не выплачивают заработную плату третий месяц.

15 ноября прокуратура Якутии выпустила релиз о том, что директор предприятия «Сокол» оштрафован и дисквалифицирован за несоблюдение трудового законодательства. В сообщении надзорного органа указано, что работодатель погасил задолженность по заработной плате перед работниками.

В редакцию News.Ykt.Ru обратился сотрудник предприятия «Сокол» и сообщил, что рабочие зарплату не получали три месяца.

По его словам, трудности с выплатой зарплаты начались с приобретения предприятием оборудования итальянского производства.

«Это было летом прошлого года. Ближе к осени на завод приезжал итальянец устанавливать это оборудование. Говорят, ему платили 100 тысяч в день. Он работал у нас две недели. Наверняка, платили еще и переводчику, через которого он объяснялся», — рассказывает мужчина.

С этого момента начали, по словам работника, задерживать зарплату.

«Сначала руководство сказало: „Потерпите месяц“. Сейчас никто с нами даже не разговаривает. Начали давать по пять тысяч в месяц. А у всех семьи, дети, кредиты. У нас долги в детсадах по 15-16 тысяч рублей. Магазины нам уже не дают под запись. Больше половины работников ушли. Мне некуда уйти — работы в Мохсоголлохе нет», — рассказывает наш собеседник.

Долг по заработной плате перед работниками составил 3 миллиона рублей.

«Задолженность по заработной плате на сумму три миллиона рублей за июль-август погашена, что подтверждается платежной ведомостью», — ответили на запрос редакции в Хангаласской прокуратуре.

Прокурорская проверка по выявлению задолженности по зарплате продолжается, заверил надзорный орган.

Неизвестно, когда предприятие окончательно ликвидирует задолженность перед работниками. У «Сокол» имеется долг по налогам и перед контрагентами. В мае 2018 года в Арбитражный суд Якутии поступило заявление от управления Федеральной налоговой службы по Якутии признать ООО «Сокол» банкротом. Сумма по невыплаченным налогам составила 7,5 млн рублей. Позже в дело о банкротстве вступили компания «А Групп» с исковым требованием на 990 тысяч рублей и «Сталепромышленная компания» — 1 млн рублей.

«Сокол» находится под процедурой наблюдения.

Руководство завода от комментариев отказалось.