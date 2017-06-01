Работники Энергосбыта провели уроки энергобезопасности

В канун летних каникул специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» провели занятия по энергобезопасности в школах Нерюнгринского района и г. Якутска.

Всего в рамках весеннего цикла занятий по профилактике детского энерготравматизма, ежегодно организуемых ПАО «Якутскэнерго», работники сбытового филиала побывали в двадцати пяти средних общеобразовательных учебных заведениях. Уроки энергобезопасности проведены в 18 школах Нерюнгринского района и 7 – г. Якутска. Занятиями охвачено в общей сложности свыше 9 тыс. учащихся начальных и средних классов.

Специалисты Энергосбыта интересно и доходчиво рассказали школьникам о том, как вести себя вблизи энергообъектов, обращаться с электроприборами в быту, обратили особое внимание на правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ребят очень порадовали наглядные материалы, викторины. Для закрепления полученных знаний ребятам вручили тематические памятки. Также во время занятий в классах среднего звена прошла презентация нового издания «В поисках похищенной энергии», выпущенного «Якутскэнерго» специально для детей среднего и старшего школьного возраста. Книга-игра пополнила фонды школьных библиотек.

– Подобные уроки направлены, прежде всего, на то, чтобы еще раз напомнить детям о необходимости знать правила энергобезопасности и всегда соблюдать их, — отмечает Людмила КИСЛИЦЫНА, руководитель службы производственного контроля и охраны труда Энергосбыта.