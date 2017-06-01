АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.69
 63.41
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.06.2017, 16:31
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2017 года
01.06.2017, 15:49
Культура & Образование
Анонс
Международные «Классика белых ночей» и «Скрипка Севера» ждут гостей и зрителей
01.06.2017, 15:36
Республика
Нерюнгринском районе вручен 4500-й сертификат на материнский (семейный) капитал
01.06.2017, 15:31
Общество
Работники Энергосбыта провели уроки энергобезопасности
01.06.2017, 15:27
Республика
1 июня в Якутии рекомендовано не продавать алкоголь
01.06.2017, 15:16
Культура & Образование
Библионочь-2017: яркий праздник и новые встречи
01.06.2017, 15:00
Общество
Якутские энергетики призывают всем вместе защищать детей
01.06.2017, 12:42
Происшествия
Скандал
Резонанс
79-летний якутянин умер в больнице, потому что там не работал лифт?
01.06.2017, 12:24
Происшествия
Резонанс
В Якутске конфликт соседей привлек внимание полиции
01.06.2017, 12:13
Культура & Образование
Чурапчинские раритеты в Сокровищнице Якутии
01.06.2017, 11:45
Общество
Дети из Якутии участвуют в большом празднике Российского детского фонда в Москве
01.06.2017, 11:20
Столица
В Якутске начался сезон Ярмарок выходного дня
01.06.2017, 11:20
Экология
Минприроды Якутии приобрело вездеход
01.06.2017, 11:08
Происшествия
В Якутске судят мужчину за покупку шариковой ручки
01.06.2017, 10:58
Политика
Депутаты Якутии помогут «Комдрагмету» избавиться от баров и ресторанов
01.06.2017, 10:28
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
01.06.2017, 10:14
Столица
Фотофакт
В Якутске снесен магазин «Интер»
01.06.2017, 10:10
Республика
На Каскаде Вилюйских ГЭС отремонтируют шесть гидроагрегатов
01.06.2017, 10:02
Столица
Анонс
План мероприятий по празднованию Дня защиты детей в Якутске
01.06.2017, 9:56
Культура & Образование
Доброта не только благородный жест, это состояние души
01.06.2017, 9:47
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
01.06.2017, 9:44
Общество
Завод базальтовых материалов присоединился к благотворительной акции
01.06.2017, 9:43
Общество
Сегодня день рождения руководителей, журналистов и певицы
01.06.2017, 9:43
Экология
Скандал в Чурапчинском улусе
01.06.2017, 9:30
Общество
Поздравление Владимира Егорова с Днем защиты детей
01.06.2017, 9:27
Республика
Анонс
Прощеные дни для должников по взносам на капремонт
01.06.2017, 9:25
Происшествия
Резонанс
Пикник в парке Якутска у кладбища: продолжение скандальной истории
01.06.2017, 8:05
Красота & Здоровье
«Народный рейтинг»: важней всего погода в доме…
01.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 1 июня 2017 года
01.06.2017, 0:58
Общество
Егор Борисов поздравляет с Международным днём защиты детей
01.06.2017, 0:00
Культура & Образование
«Бичик» традиционно участвует всероссийском книжном фестивале «Красная площадь»
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
31.05.2017, 21:58
Происшествия
Видео
Резонанс
В Якутии раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина
31.05.2017, 20:57
Путешествия
Туристический маршрут «Иркутск-Якутск» признан «Дивом России»!
31.05.2017, 20:48
Происшествия
Резонанс
Электроснабжение от дизельной электростанции в подтопленном селе Березовка восстановлено
31.05.2017, 20:46
Столица
«Энергетик» готов к приему детей
31.05.2017, 20:39
Общество
Экстра
Поддержите якутянку на всероссийском конкурсе: последний день голосования!!!
31.05.2017, 18:06
Столица
Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля
31.05.2017, 18:03
Республика
Работодателям предложат стимулировать сотрудников, выполнивших нормативы ГТО
31.05.2017, 17:59
Культура & Образование
Учебно-полевые сборы ЯИПК — в помощь будущим бойцам
31.05.2017, 17:50
Культура & Образование
Практикующие магистры сдают ГЭК
31.05.2017, 17:46
Культура & Образование
Срочное объявление Саха театра!
31.05.2017, 17:35
Экология
В День эколога горожане смогут сдать использованные батарейки
31.05.2017, 16:47
Культура & Образование
Плакаты — на службе защиты природы
31.05.2017, 16:26
Спорт
Год добра: Волейболисты-паралимпийцы получили поддержку
31.05.2017, 16:13
Экология
Позитив
Якутия порадовала Гринпис России
31.05.2017, 15:51
Столица
Анонс
В День России в Якутске откроется фотовыставка «Россия – это я»
31.05.2017, 15:44
Столица
Доступное жилье для молодых
31.05.2017, 15:29
Республика
Когда применяется повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии?
31.05.2017, 15:12
Столица
Гордума: участки для многодетных семей и под строительство новых школ
31.05.2017, 14:47
Происшествия
Резонанс
Профессионально раскрытое двойное убийство
31.05.2017, 14:31
Столица
Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах таҥаhа, кэскиллэх киэргэлэ»
31.05.2017, 13:50
Общество
«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!
31.05.2017, 13:19
Общество
Алданские школьники сыграли в Зарницу
31.05.2017, 13:04
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
31.05.2017, 13:01
Политика
Анонс
«Выборы-2018. Старт избирательной кампании»
31.05.2017, 12:34
Общество
Фотофакт
Сахатранснефтегаз: гордимся своими сварщиками!
31.05.2017, 12:23
Столица
Должна ли газотранспортная организация отвечать за ошибки других?
31.05.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Горе от «ума»? Еще раз об итогах праймериз в Якутске
31.05.2017, 12:04
Происшествия
В Якутии спор о незаконной охоте обернулся трагедией
31.05.2017, 11:55
Происшествия
Скандал
В Якутске мужчина отметил День Защитника Отечества убийством приятелей?
31.05.2017, 11:23
Республика
Весенние работы в полном разгаре
31.05.2017, 11:21
Республика
Всемирная выставка в Гуанчжоу: руководство к применению
31.05.2017, 10:49
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
31.05.2017, 10:40
Экология
Анонс
В Якутске пройдет экологический велопробег-субботник
31.05.2017, 10:23
Столица
Фотофакт
В Якутске состоялось открытие мемориальной доски градоначальнику
31.05.2017, 10:09
Происшествия
Резонанс
Состояние детей из Мирного, отравившихся медикаментами, стабилизировалось
31.05.2017, 9:55
Политика
Законопроект о статусе первого президента будет доработан
31.05.2017, 9:14
Происшествия
Видео
Скандал
Украсть за 4 секунды, или ограбление по-нерюнгрински
31.05.2017, 9:10
Красота & Здоровье
Сенсация
Впервые в  Якутии будет проведена кохлеарная имплантация
31.05.2017, 8:57
Финансы
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19            
31.05.2017, 8:27
Происшествия
В Якутии произошло два пожара
Архив новостей
Общество
1 июня 2017, 15:31
60

Работники Энергосбыта провели уроки энергобезопасности

В канун летних каникул специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» провели занятия по энергобезопасности в школах Нерюнгринского района и г. Якутска.

Всего в рамках весеннего цикла занятий по профилактике детского энерготравматизма, ежегодно организуемых ПАО «Якутскэнерго», работники сбытового филиала побывали в двадцати пяти средних общеобразовательных учебных заведениях. Уроки энергобезопасности проведены в 18 школах Нерюнгринского района и 7 – г. Якутска. Занятиями охвачено в общей сложности свыше 9 тыс. учащихся начальных и средних классов.

Специалисты Энергосбыта интересно и доходчиво рассказали школьникам о том, как вести себя вблизи энергообъектов, обращаться с электроприборами в быту, обратили особое внимание на правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ребят очень порадовали наглядные материалы, викторины. Для закрепления полученных знаний ребятам вручили тематические памятки. Также во время занятий в классах среднего звена прошла презентация нового издания «В поисках похищенной энергии», выпущенного «Якутскэнерго» специально для детей среднего и старшего школьного возраста. Книга-игра пополнила фонды школьных библиотек.

– Подобные уроки направлены, прежде всего, на то, чтобы еще раз напомнить детям о необходимости знать правила энергобезопасности и всегда соблюдать их, — отмечает Людмила КИСЛИЦЫНА, руководитель службы производственного контроля и охраны труда Энергосбыта.

comments powered by HyperComments
Источник: Ксения ПАВЛОВА, пресс-служба ПАО <Якутскэнерго>
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
26.05.2017, 12:36
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
29.05.2017, 1:40
Политика
Экстра
Назван победитель праймериза ЕР в Якутске
26.05.2017, 17:41
Происшествия
Экстра
Дело полковника Якутии Мамчура выходит на финишную прямую
28.05.2017, 23:48
Политика
Фотофакт
Москва: Два губернатора удостоены наград – Егор Борисов и Рамзан Кадыров
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
27.05.2017, 13:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошла сильная авария
30.05.2017, 8:56
Общество
Фотофакт
Скандал
Фотография с весенней охоты шокировала якутян
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
01.06.2017

Завод базальтовых материалов присоединился к благотворительной акции

Резонанс
Происшествия
01.06.2017

Пикник в парке Якутска у кладбища: продолжение скандальной истории

Культура & Образование
01.06.2017

«Бичик» традиционно участвует всероссийском книжном фестивале «Красная площадь»

Путешествия
31.05.2017

Туристический маршрут «Иркутск-Якутск» признан «Дивом России»!

Экстра
Общество
31.05.2017

Поддержите якутянку на всероссийском конкурсе: последний день голосования!!!

Столица
31.05.2017

Должна ли газотранспортная организация отвечать за ошибки других?

Эксклюзив
Политика
31.05.2017

Горе от «ума»? Еще раз об итогах праймериз в Якутске

Скандал
Происшествия
31.05.2017

В Якутске мужчина отметил День Защитника Отечества убийством приятелей?