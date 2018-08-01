Работник лесного хозяйства погиб при возгорании машины, возбуждено уголовное дело

Работник Нюрбинского филиала ГАУ «Якутлесресурс» погиб в результате пожара в автомобиле УАЗ. Кроме погибшего мужчины в автомобиле ехали трое других работников.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 24 июня 2018 года в местности «Ала» с. Кюндядя Нюрбинского района был зафиксирован лесной пожар.

На его тушении задействовано 26 человек, в их числе работники Нюрбинского филиала ГАУ РС (Я) “Якутлесресурс”, тракторы МТЗ, а также иная техника.

Пожар был локализован через три дня после возгорания. После тушения пожара группа в составе четырех работников Нюрбинского филиала ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» на автомашине марки «УАЗ 220695-04» выехала в сторону реки Вилюй.

По пути следования к реке Вилюй возле озера, расположенного рядом с селом Кюндядя, в автомашине произошло возгорание в месте расположения двигателя, при котором находившиеся в салоне покинули автомашину за исключением одного из мужчин, 1974 г.р.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз.

Расследование продолжается.