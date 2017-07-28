Работник банка взял 300 тысяч в кредит на имя клиента

Факт мошенничества был выявлен сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алданскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кредитный эксперт одного из коммерческих банков, используя свое служебной положение, подделал подпись клиента банка и получил в кассе банка свыше 300 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82