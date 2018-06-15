Работник банка снял деньги со счета клиента

Прокуратура Таттинского района по обращению пенсионера провела проверку исполнения законодательства о банковской деятельности.

В своем обращении гражданин указал, что с его расчетного счета сняты денежные средства в сумме 60 000 рублей, при этом данную сумму он сам фактически не снимал.

В ходе прокурорской проверки по обращению установлено, что работник банковского учреждения Таттинского района, путем подделки расходного кассового ордера снял с расчетного счета гражданина 60 000 рублей, в дальнейшем данные денежные средства были потрачены им на личные нужды.

Прокурором района материалы проверки направлены в отделение МВД России по Таттинскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (а именно присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.