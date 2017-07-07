На связи горячая линия Якутского онкодиспансера

По телефону горячей линии жители республики имеют возможность обратиться со своими проблемными вопросами, получить справочную информацию, разъяснения, консультации. Горячая линия ЯРОД работает по номеру 79142705379 ежедневно и круглосуточно.

В целях реализации Плана мероприятий по улучшению медицинского обслуживания и совершенствования качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 2016-2019 годы, утвержденного Распоряжением Правительства РС(Я) №1468-р от 29.11.2016 г. в Якутском республиканском онкологическом диспансере была организована «горячая линии» для обслуживания населения республики.

Начиная с февраля врачи онкологи обслужили 232 обращения граждан. Пациенты и их родственники звонили по консультативным вопросам о сроках и условиях получения инвалидности, об оказании медицинской помощи, диагностики и лечения по профилю «Онкология». Врачи диспансера были рады словам благодарности, поступившим от населения по «горячей линии».