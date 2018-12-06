Работа якутского врача признана лучшей в России

Врач-фтизиатр ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» заняла I место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, прикладных и организационных проектов молодых учёных, практиков и студентов «Туберкулёз-минус: молодёжные инновации XXI века»

30 ноября 2018 года в Москве, в рамках Всероссийской научно-практической конференции фтизиатров с международным участием «Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний» состоялась торжественная церемония награждения финалистов всероссийского конкурса научно-исследовательских, прикладных и организационных проектов молодых ученых, практиков и студентов «Туберкулез – минус: молодежные инновации XXI века». Конкурс направлен на привлечение и поддержку молодых кадров в сфере фтизиатрии, он проводится в России с 2014 года.

В этом году жюри конкурса лидером признало лучшим в стране работу врача фтизиатра ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» Евдокимовой Надежды Евстафьевны «Основные генотипы M.tuberculosis у больных туберкулезом легких в северном регионе России».

На современное развитие эпидемии туберкулеза оказывают влияние не только медико-социальные факторы, но и биологические свойства возбудителя, которые изучены недостаточно. Работа Надежды Евстафьевны посвящена изучению генотипы М. tuberculosis у впервые выявленных больных в северном регионе с низкой плотностью населения. Идентификация микобактерий туберкулеза на уровне генома обеспечивает возможность оценивать факторы, оказывающие влияние на активность туберкулезной инфекции, и открывает путь к разработке дифференцированного подхода к лечению и повышению эффективности противотуберкулезных мероприятий.

Министерство здравоохранения Якутии и коллектив НПЦ «Фтизиатрия» поздравляет Надежду Евстафьевну и желает дальнейших творческих успехов!