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17 апреля 2017, 17:13
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Работа Счётной палаты стала основанием для прокурорских проверок

Расширенное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, состоявшееся 17 апреля 2017 года, началось с заслушивания отчёта о деятельности Счётной палаты Республики Саха (Якутия) за 2016 год.

Выступая с докладом об отчёте Счётной палаты Якутии, заместитель председателя ведомства Ирина БАСОВА отметила, что ключевым направлением деятельности Счётной палаты республики является предварительный и последующий контроль за формированием и исполнением средств госбюджета республики и территориального государственного внебюджетного фонда. С учётом программной структуры бюджета Якутии в 2016 году Счётная палата Якутии провела финансово-экономические экспертизы пяти государственных республиканских программ. В 2016 году проведено 79 мероприятий, в том числе 36 контрольных и 43 экспертно-аналитических мероприятий. «В рамках контрольной деятельности охвачено 210 объектов, проверено более 50 млрд рублей, выявлено порядка 2 тыс. случаев нарушений на общую сумму 7,3 млрд. рублей. Самый значительный объем нарушений в сумме порядка 6 млрд рублей относится к нарушениям при формировании и исполнении бюджетов, из которых практически половину составляют нарушения законодательства в области предоставления и использования субсидий, субвенций и бюджетных кредитов. В составе данной группы нарушений выявлено 36 случаев нецелевого использования бюджетных средств на сумму 45,6 млн рублей», – сообщила она.

За отчётный период устранено нарушений на 846 млн рублей, из них восстановлено в бюджет республики 475 млн рублей. Кроме того, в ходе контрольных мероприятий установлены риски на сумму 704 млн рублей и недостатки в сумме 3,4 млрд рублей. Недостатки при формировании и исполнении бюджетов составили 1,5 млрд рублей, из них неэффективное использование – 1 млрд рублей. По итогам года устранено недостатков и рисков на 689 млн рублей. В течение 2016 года результаты отдельных контрольных мероприятий Счётной палаты Якутии рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Ил Тумэна. Ирина Басова сообщила, что по итогам контрольных мероприятий Счётная палата формирует предложения по разработке и совершенствованию нормативной базы и бюджетного процесса региона. За отчётный период 64 предложения и рекомендации ведомства учтены в 36 нормативных правовых актах республики.


В обсуждении отчёта приняли участие народные депутаты республики Дмитрий САВВИН, Иннокентий ВАСИЛЬЕ, Пётр АММОСОВ, Алексей ЕРЕМЕЕВ, Евгения МИХАЙЛОВА, Александр УАРОВ, Юрий НИКОЛАЕВ, Игорь НИКИТИН, Александр НОГОВИЦЫН и Дмитрий СЕМЕНОВ. Народные депутаты республики отметили, что выявленные 2 тыс. случаев нарушений на общую сумму 7,3 млрд. рублей касаются в основном, недостатков при ведении бухгалтерского учёта. К примеру, Алексей Еремеев отметил, что выявляется много нарушений при реализации Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении государственных и муниципальных закупок. В 2016 году, по данным Басовой, по № 44-ФЗ выявлено нарушений на 832 млн рублей. Александр Уаров заметил, что наличие остатков неиспользованных бюджетных средств на конец отчётного периода также рассматривается как неэффективное использование бюджетных средств.

Отвечая на вопросы парламентариев о принятии мер по представлениям Счётной палаты республики, Ирина Басова отметила, что по нарушениям в сумме до 1,5 млн рублей составляются протоколы об административных правонарушениях, при нарушениях свыше 1,5 млн рублей материалы направляются в правоохранительные органы. Так, в 2016 году составлено 49 протоколов административных правонарушений. По её данным, по итогам рассмотрения протоколов судами общей юрисдикции вынесено 47 мер административной ответственности в отношении 34 должностных лиц и двух юридических лиц, в том числе административные штрафы на сумму 891 тыс. рублей, три постановления о предупреждении и 8 постановлений об устном замечании. По состоянию на 1 апреля 2017 года поступило 787 тыс. рублей штрафов.


По материалам Счётной палаты Прокуратурой республики вынесено два представления об устранении выявленных нарушений, применены дисциплинарные взыскания, проводятся проверки Прокуратурой республики и прокуратурами районов и городов. «Кроме того, в 2016 году по итогам контрольных мероприятий, проведённых Счётной палатой, к должностным лицам принято 39 мер дисциплинарного реагирования, в том числе: объявлены выговоры трём  должностным лицам, вынесены замечания 27 должностным лицам, депремированы 9 должностных лиц. В целом за 2016 год к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 17 руководителей министерств и ведомств, 15 глав муниципальных образований, 14 руководителей предприятий, учреждений, организаций, 13 начальников департаментов, отделов и 14 специалистов министерств, управлений, учреждений», – сообщила Ирина Басова.


Кроме того, на заседании бюджетного комитета рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственной имущества Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Как отметила министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева, документом предусматривается преобразование ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» в акционерное общество. По словам министра, акционирование ГУП «Комдрагметалл» Республики Саха (Якутия)» направлено на повышение качества управления, прозрачности и конкурентоспособности.

Рассмотренные проекты постановлений будут внесены на рассмотрения XXVIII (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн), проведение которого запланировано 25-26 апреля 2017 года.

Полную версию читайте на http://iltumen.ru

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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