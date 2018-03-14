Работа на Севере: районы Якутии ждут педагогов и медиков

Центр занятости населения г. Якутска приглашает принять участие незанятых граждан, имеющих педагогическое или медицинское образование и желающих трудоустроиться в арктических и северных районах (улусах) республики.

Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости 19 марта 2018 года планируется проведение ярмарки вакансий с использованием интернет-технологий, посвященной Дням Арктики в Республике Саха (Якутия).

Вашему вниманию будут представлены актуальные сведения о вакантных местах в сфере образования и здравоохранения Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Томпонского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского районов (улусов).

Также Вам будет предоставлена информация о льготах и поддержке, осуществляемых в рамках муниципальных программ гражданам, переезжающим из другой местности в целях трудоустройства.

Просим до 15.00 часов 16 марта т.г. направить резюме в Центр занятости населения г. Якутска по факсу 42-20-61, по электронной почте czan_yak@sakha.gov.ru, или предоставить по адресу г. Якутск, ул. П.Алексеева, 6/1, каб. 200.