Работа котельной в Нюрбе восстановлена

Сегодня в 10.24 часов в центральную аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании крыши котельной «Медгородок» в Нюрбе Нюрбинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» на жидком топливе (сырая нефть).

Здание котельной 2004 года постройки арочного типа, в котором установлены три котла. Централизованный источник снабжает теплом 33 жилых дома, 5 социальных и 7 прочих объектов.

В результате слаженных действий работников ЖКХ и пожарной части района возгорание в 10.57 часов было локализовано. Оборудование котельной не пострадало. Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров. В данный момент осуществляется разборка конструкции крыши и ее восстановление.

В 11.32 часов возгорание полностью ликвидировано. Котельная в рабочем режиме.