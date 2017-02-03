ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.02.2017, 19:46
Культура & Образование
Представлен один из лучших спектаклей
03.02.2017, 19:02
Общество
Визит ГИМС в детский сад с. Кальвица Кобяйского района
03.02.2017, 17:56
Общество
Энергетики и муниципальные власти Якутии ведут совместную работу по снижению задолженности населения
03.02.2017, 17:39
Финансы
Волонтёры Алмазэргиэнбанка дарят добро
03.02.2017, 17:33
Республика
Работа главы Мегино-Кангаласского улуса оценена населением положительно
03.02.2017, 17:26
Сахалыы
Мэҥэ Хаҥалас улууһугар култуура эйгэтигэр Уус сыла биллэрилиннэ
03.02.2017, 17:03
Политика
В Госдуме считают «дальневосточный гектар» великим этапом освоения Сибири
03.02.2017, 16:54
Происшествия
Отштрафован виновник разлива фекалий на ул. Чернышевского
03.02.2017, 16:47
Столица
Норвежскую исследовательницу интересует устойчивость развития якутской столицы
03.02.2017, 16:40
Экология
В Якутии началась подготовка к паводку
03.02.2017, 16:35
Столица
В Якутске прошел Штаб по благоустройству и озеленению
03.02.2017, 16:19
Экономика
«Завод базальтовых материалов» сдал здание школы искусств
03.02.2017, 16:17
Экология
Дневник для любимого внука стал детским пособием по наблюдению за природой
03.02.2017, 16:05
Экономика
Партпроект Единой России для поддержки дальневосточного гектара
03.02.2017, 15:37
Общество
Год гражданской обороны: Уроки безопасности в Алданском районе
03.02.2017, 15:33
Экономика
Резидент Бизнес-инкубатора производит свечи ручной работы
03.02.2017, 15:29
Происшествия
Экстра
В Якутске полицией разыскивается протеже Ильи Михальчука
03.02.2017, 15:23
Политика
Якутия получит деньги из Москвы
03.02.2017, 15:16
Экономика
Газовики будут вырабатывать собственную солнечную энергию
03.02.2017, 14:03
Культура & Образование
В Якутске открылась рабочая площадка чемпионата WorldSkills
03.02.2017, 13:24
Общество
Якутяне в космонавтике
03.02.2017, 13:14
Культура & Образование
«Птица по имени АГИКИ» покорила Жиганск
03.02.2017, 13:14
Происшествия
Лже-риелтор надул селянку
03.02.2017, 12:55
Культура & Образование
Карантин снят! С понедельника в школу.
03.02.2017, 12:40
Экономика
Эффективно и действенно: процедура отбора подрядных организаций теперь проходит в два этапа
03.02.2017, 11:48
Столица
«Мои документы» придут в Автовокзал
03.02.2017, 11:25
Экономика
Бизнесвумен Марианна Андреева: Недостаточно открыть своё дело. Его нужно ещё и удержать…
03.02.2017, 10:53
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
03.02.2017, 10:51
Красота & Здоровье
«Стерх-Сахамедстрах»: семинар как инструмент развития
03.02.2017, 9:50
Происшествия
В Якутске произошло самое глупое преступление
03.02.2017, 9:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело на бывшего главу Айхала
03.02.2017, 1:45
Культура & Образование
Тайна актрисы — теперь и на экране
02.02.2017, 23:35
Культура & Образование
Афиша
Цирк трех городов даст единственное представление в Якутске
02.02.2017, 20:03
Столица
В Якутске прошла дискуссия по реализации проектов благоустройства городской среды
02.02.2017, 19:56
Столица
В Год добра продолжатся мероприятия направления «Цветущий Якутск»
02.02.2017, 19:53
Политика
Экстра
Топ-чиновник Якутии освобожден от должности
02.02.2017, 19:44
Происшествия
Якутский топ-менеджер получил срок
02.02.2017, 18:55
Экономика
Якутские поставщики пушнины готовятся к участию в международном аукционе
02.02.2017, 18:05
Столица
В Якутске живет участник Сталинградской битвы Петр Прокопьевич Рыбкин
02.02.2017, 17:50
Происшествия
МЧС: на автодороге Усть-Куйга — Депутатский затруднено движение автотранспорта
02.02.2017, 17:47
Культура & Образование
В 2017 г. республика снова получит федеральную субсидию на дополнительное образование детей
02.02.2017, 17:40
Столица
Айсен Николаев встретился с представителями IT-отрасли Якутска
02.02.2017, 17:33
Экономика
Конкурс! Бизнес-инкубатор ищет интересные проекты начинающих предпринимателей
02.02.2017, 17:27
Культура & Образование
Новую постановку ТЮЗ зрители признают уроком мужества и патриотизма
02.02.2017, 16:50
Происшествия
Потенциальная жертва
02.02.2017, 16:39
Общество
Юрий Николаев и Виктор Фёдоров проведут приём граждан по личным вопросам
02.02.2017, 16:38
Спорт
Игорь Чудинов — первый из якутян мастер спорта России в барьерном беге
02.02.2017, 16:01
Общество
В Якутске отметили 74-ую годовщину окончания Сталинградской битвы
02.02.2017, 15:27
Культура & Образование
Маэстро Рашид Скуратов: Якутск – культурная столица Дальнего Востока!
02.02.2017, 15:18
Общество
Эксклюзив
Ведущие СМИ Якутии остались без заместителей руководителей
02.02.2017, 15:09
Культура & Образование
О февральском совещании работников образования и науки Якутии
02.02.2017, 15:04
Республика
Исполнительная власть отчиталась перед населением Алданского района за 2016 год
02.02.2017, 14:36
Общество
Леонид Шибаев: Рекомендую накапливать средства на капитальный ремонт самостоятельно
02.02.2017, 14:30
Происшествия
Прокуратура возбудила дело против аптеки
02.02.2017, 14:26
Политика
Виктор Федоров: в якутской деревне должен быть самолет
02.02.2017, 14:16
Политика
Учрежден юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией»
02.02.2017, 14:11
Желток
Девушек-лидеров Якутии представляет сложная женщина?
02.02.2017, 14:11
Столица
Идет прием заявок на деловую игру «Молодежь — энергия развития города Якутска»
02.02.2017, 14:04
Общество
Врач от бога. О Земфире Макаровне Кузьминой
02.02.2017, 13:10
Республика
Эксклюзив
Вилюйский депутат: Глава Винокуров ведет себя не по-мужски
02.02.2017, 12:44
Культура & Образование
В Якутске состоится круглый стол «Абитуриент – 2017. Высшее образование и целевая подготовка»
02.02.2017, 12:42
Происшествия
Скандал
Очередная «утка» Whatsapp вводит в заблуждение собственников многоквартирных домов
02.02.2017, 12:40
Экономика
Обзор процесса производства ЖБИ на заводе «Бетонснаб»
02.02.2017, 12:39
Общество
Услуги юридического обслуживания для жителей Якутска
02.02.2017, 11:57
Происшествия
Осторожно! В Якутске действуют автомобильные мошенники
02.02.2017, 11:49
Культура & Образование
Якутский музей приглашает на выставку «Саха ох саата» 
02.02.2017, 11:09
Происшествия
Якутская транспортная прокуратура вскрыла незаконный доход одного из руководителей
02.02.2017, 10:39
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
02.02.2017, 10:07
Республика
Депутат Госдумы посетит Абыйский улус
02.02.2017, 10:02
Республика
 Галина Данчикова: Работа по господдержке развития Дальнего Востока продолжается
02.02.2017, 9:58
Культура & Образование
В библиотеке «Созвездие» состоялось открытие Года Молодежи
02.02.2017, 9:56
Происшествия
Резонанс
Попытки оказать давление на расследование дела Попова бесперспективны — Следком
Архив новостей
Республика
3 февраля 2017, 17:33
154

Работа главы Мегино-Кангаласского улуса оценена населением положительно

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава МР «Мегино-Кангаласский улус» Николай СТАРОСТИН с 19 января по 30 января провел отчет об итогах деятельности за 2016 год, перед жителями всех 31 муниципальных образований улуса.

2016 год был объявлен Годом благоустройства в республике, Годом спорта и физической культуры в Мегино-Кангаласском улусе, Годом кино в Российской Федерации. Именно по этим направлениям были расставлены приоритеты работы районной администрации.

В 2016 году в улусе действовало 25 муниципальных программ в области экономики и социальной сферы, направленных на улучшение качества жизни населения. Решены основные задачи, поставленные на прошлогоднем отчете за 2015 год перед населением. Успешно завершила свою реализацию Программа социально-экономического развития Мегино-Кангаласского улуса за 2012-16 год. В декабре 2016 г. по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления среди сельскохозяйственной группы районов за 2015 г. Мегино-Кангаласский улус занял 2 место.

В 2016 г. при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики завершены работы по газификации 4 поселений улуса: Бедимя, Беке, Суола-Морук, Суола-Мельжехси. В рамках участия в подпрограмме переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключены контракты на приобретение у застройщиков 123 квартир общей площадью 5 700 квадратных метров. По результатам конкурса, проведенного Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) на предоставление субсидий на благоустройство территорий населенных пунктов, 12 муниципальных образований нашего улуса получили субсидии из государственного бюджета РС(Я) по 4,5 млн.руб. каждый, показав тем самым второй год подряд, самый высокий результат эффективного участия по республике. Результатом проведенных работ стали установка уличного освещения, ремонт внутрипоселковых дорог, обустройство новых площадей и скверов, укладка тротуаров и т.д.

С объявлением Года физической культуры и спорта в улусе в муниципальных образованиях были проведены Дни министерства спорта РС(Я), где в каждом наслеге группа из учителей физкультуры и тренеров высших категорий, спортивных инструкторов республиканских учреждений провели мастер-классы и семинары, методическую помощь, презентовали новые виды спорта, а также товарищеские встречи по игровым видам спорта. Отметим, что в 2016 г. мегинские спортсмены Василий ЕГОРОВ, Нюргун СКРЯБИН, Петр и Алексей КОПЫЛОВЫ, Игорь ДЬЯКОНОВ, Туяра ОРЛОВА поднимались на самые высокие российские и мировые пьедесталы. В улусе проведена работа по возрождению кинематографа на базе открытых в прошлом году кинозалов в с. Тюнгюлю и с. Майя. Осуществлялся выездной показ кассовых кинофильмов с охватом большинства наслегов района. Были проведены конкурс короткометражных фильмов «Объектив», республиканский кинофестиваль “Мэнэ киинэ” им. А.М. Новикова.

В ходе отчета, участники встречи обсудили перспективы развития наслегов и улуса в целом. Задаваемые вопросы касались переселения из ветхого, аварийного жилья, ремонта и содержания дорог, газификации наслегов, водообеспечения, замены столбов линий электропередач и обеспечение инфраструктурой земельных участков.

2017 год в Мегино-Кангаласском улусе объявлен Год местного производства. Таким образом основной акцент будет сделан на развитие перерабатывающих отраслей, производства строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и народного творчества.

Население положительно отметило формат проведения отчета: показ видеофильма об основных достижениях в улусе; доклад главы района; выступления депутатов Государственного Собрания – Ил Тумэн Юрия БАИШЕВА и Александра РОМАНОВА; председателя районного совета депутатов Андрея НАХОДКИНА; начальников управлений и предприятий; рассмотрение на месте поступивших вопросов от населения. В общем итоге, отчет главы улуса заслушали 2732 человека, поступило 199 предложений. Населением улуса выставлена итоговая оценка деятельности главы улуса Старостина Николая Прокопьевича и районной администрации – положительно.

comments powered by HyperComments
Источник: Администрация Мегино-Кангаласского улуса
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.01.2017, 11:54
Политика
Ил Дархан уволил своего советника
01.02.2017, 11:26
Политика
Главный кадровик Якутии неуверенно оправдывается по скандальной командировке
30.01.2017, 2:04
Происшествия
Кто стоит за скандальной стройкой, из-за которой арестован глава Нюрбинского улуса?
30.01.2017, 0:46
Политика
Страстные ВИП-болельщики исхитрились съездить на мемориал Ярыгина за счет бюджета
30.01.2017, 22:08
Политика
Кирилл Алексеев: Произошла ошибка
02.02.2017, 1:05
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Раскрыт секрет красоты Алены Алексеевой
30.01.2017, 12:08
Политика
Кто из руководства покинет Мингроб?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
03.02.2017

Представлен один из лучших спектаклей

Столица
03.02.2017

Норвежскую исследовательницу интересует устойчивость развития якутской столицы

Экономика
03.02.2017

Газовики будут вырабатывать собственную солнечную энергию

Общество
03.02.2017

Якутяне в космонавтике

Происшествия
03.02.2017

Возбуждено уголовное дело на бывшего главу Айхала

Культура & Образование
03.02.2017

Тайна актрисы — теперь и на экране

Афиша
Культура & Образование
02.02.2017

Цирк трех городов даст единственное представление в Якутске

Экстра
Политика
02.02.2017

Топ-чиновник Якутии освобожден от должности