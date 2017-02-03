Работа главы Мегино-Кангаласского улуса оценена населением положительно

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава МР «Мегино-Кангаласский улус» Николай СТАРОСТИН с 19 января по 30 января провел отчет об итогах деятельности за 2016 год, перед жителями всех 31 муниципальных образований улуса.

2016 год был объявлен Годом благоустройства в республике, Годом спорта и физической культуры в Мегино-Кангаласском улусе, Годом кино в Российской Федерации. Именно по этим направлениям были расставлены приоритеты работы районной администрации.

В 2016 году в улусе действовало 25 муниципальных программ в области экономики и социальной сферы, направленных на улучшение качества жизни населения. Решены основные задачи, поставленные на прошлогоднем отчете за 2015 год перед населением. Успешно завершила свою реализацию Программа социально-экономического развития Мегино-Кангаласского улуса за 2012-16 год. В декабре 2016 г. по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления среди сельскохозяйственной группы районов за 2015 г. Мегино-Кангаласский улус занял 2 место.

В 2016 г. при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики завершены работы по газификации 4 поселений улуса: Бедимя, Беке, Суола-Морук, Суола-Мельжехси. В рамках участия в подпрограмме переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключены контракты на приобретение у застройщиков 123 квартир общей площадью 5 700 квадратных метров. По результатам конкурса, проведенного Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) на предоставление субсидий на благоустройство территорий населенных пунктов, 12 муниципальных образований нашего улуса получили субсидии из государственного бюджета РС(Я) по 4,5 млн.руб. каждый, показав тем самым второй год подряд, самый высокий результат эффективного участия по республике. Результатом проведенных работ стали установка уличного освещения, ремонт внутрипоселковых дорог, обустройство новых площадей и скверов, укладка тротуаров и т.д.

С объявлением Года физической культуры и спорта в улусе в муниципальных образованиях были проведены Дни министерства спорта РС(Я), где в каждом наслеге группа из учителей физкультуры и тренеров высших категорий, спортивных инструкторов республиканских учреждений провели мастер-классы и семинары, методическую помощь, презентовали новые виды спорта, а также товарищеские встречи по игровым видам спорта. Отметим, что в 2016 г. мегинские спортсмены Василий ЕГОРОВ, Нюргун СКРЯБИН, Петр и Алексей КОПЫЛОВЫ, Игорь ДЬЯКОНОВ, Туяра ОРЛОВА поднимались на самые высокие российские и мировые пьедесталы. В улусе проведена работа по возрождению кинематографа на базе открытых в прошлом году кинозалов в с. Тюнгюлю и с. Майя. Осуществлялся выездной показ кассовых кинофильмов с охватом большинства наслегов района. Были проведены конкурс короткометражных фильмов «Объектив», республиканский кинофестиваль “Мэнэ киинэ” им. А.М. Новикова.

В ходе отчета, участники встречи обсудили перспективы развития наслегов и улуса в целом. Задаваемые вопросы касались переселения из ветхого, аварийного жилья, ремонта и содержания дорог, газификации наслегов, водообеспечения, замены столбов линий электропередач и обеспечение инфраструктурой земельных участков.

2017 год в Мегино-Кангаласском улусе объявлен Год местного производства. Таким образом основной акцент будет сделан на развитие перерабатывающих отраслей, производства строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и народного творчества.

Население положительно отметило формат проведения отчета: показ видеофильма об основных достижениях в улусе; доклад главы района; выступления депутатов Государственного Собрания – Ил Тумэн Юрия БАИШЕВА и Александра РОМАНОВА; председателя районного совета депутатов Андрея НАХОДКИНА; начальников управлений и предприятий; рассмотрение на месте поступивших вопросов от населения. В общем итоге, отчет главы улуса заслушали 2732 человека, поступило 199 предложений. Населением улуса выставлена итоговая оценка деятельности главы улуса Старостина Николая Прокопьевича и районной администрации – положительно.