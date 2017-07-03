Работа для школьника

Школьники Якутии смогут заработать около 10 тысяч рублей.

Школьники Якутии в период летних каникул могут рассчитывать на временное трудоустройство в сельской местности. По словам главы Госкомитета занятости населения республики Степана Москвитина, на каждого получившего работу подростка из госбюджета будет выделено порядка 4,5 тысячи рублей.

Напомним, в целях усиления адресной социальной поддержки малоимущих категорий граждан, снижения уровня безработицы, развития самозанятости 21 апреля Егор Борисов подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». В рамках реализации документа Госкомитет занятости населения региона намерен обеспечить работой шесть тысяч школьников в период летних каникул.

«Каждый учащийся во время каникул сможет найти работу в сельской местности. Из госбюджета республики на каждого ребенка предусматривается зарплата в размере 4,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, работодатель может дотировать эту сумму в таком же размере на свое усмотрение. В общей сложности средний заработок школьника летом может составить 10 тысяч рублей», — заявил Степан Москвитин.