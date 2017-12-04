Рабочие встречи депутата Данчиковой

В рамках региональной недели депутат Госдумы Галина Данчикова провела ряд встреч с исполнительными органами власти Якутии и руководством крупных компаний.

С финансово-экономическим блоком регионального правительства член думского Комитета по бюджету и налогам обсудила подходы к формированию модельных бюджетов, и какие вопросы в связи с этим возникают у регионов.

По информации министра финансов республики Валерия Жондорова, по итогам инвентаризации расходных полномочий республики за 2016 год разница между модельным бюджетом и фактическими расходами консолидированного бюджета региона составила 54 млрд. рублей. Об этом достаточно подробно сказал в своём ежегодном Послании Ил Дархан. Глава республики призвал форсировать работу по подготовке бюджета на следующую «трехлетку», рекомендовал привлечь к аналитической работе Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия). «Мы понимаем, что разница между параметрами модельного бюджета и реальными расходами республики объективная, с учетом нашей территории и ее особенностей, — сказал Егор Борисов. Серьезного обоснования требуют параметры по таким чувствительным для нас отраслям, как сельское хозяйство и ЖКХ, отметил Ил Дархан.

Участниками совещания принято решение начать работу с разработки «дорожной карты» по подготовке бюджета на 2019–2021 годы.

На встрече с заместителем руководителя ПАО «Якутскэнерго» Алексеем Стручковым парламентарий Галина Данчикова обсудила вопросы запуска в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2. Напомним, команду на ввод в работу станции в режиме телемоста из Москвы дал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Первая очередь Якутской ГРЭС-2 –это один из четырех приоритетных проектов по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке.

Напомним, крупный стратегический объект возводился под контролем экс премьер-министра Якутии, ныне депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой. В плановом порядке на строительной площадке проводились рабочие совещания, оперативно принимались все необходимые управленческие решения для завершения строительства в установленные сроки.

Отметим, Якутская ГРЭС-2 является самой мощной тепловой электростанцией, возведенной на Дальнем Востоке России в постсоветский период. С вводом новой станции в работу надежность энергоснабжения потребителей значительно повысилась.

В ходе встречи Алексей Стручков также проинформировал депутата Госдумы об обеспечении топливно-энергетическими ресурсами подразделений «Сахаэнерго» в муниципальных районах республики.

Тему доступности социально значимых пассажирских речных перевозок поднял на встрече с парламентарием Галиной Данчиковой директор Якутского пассажирского райуправления Сергей Соколов.

Речь идет о сохранении на уровне 2016 года объемов по социально значимым речным маршрутам до населенных пунктов, где отсутствуют дороги и нет воздушного сообщения. Снижение объемов негативно отразится на транспортной доступности жителей прибрежных наслегов, — отметил он.

Депутат Госдумы взяла на контроль этот вопрос.