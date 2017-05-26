Рабочая профессия: Коневод 3 разряда

В последние годы институт дополнительного профессионального образования Якутской ГСХА ведет планомерную работу по образовательным программам рабочих профессий. Конкурентоспособность и участие в современном сельхозяйственном бизнесе становится одной из актуальных составляющих занятий курсов.

Это было отмечено Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в ходе совещания по рассмотрению проекта указа «О кадровой политике в сельском хозяйстве РС(Я)». Вместе с тем Егор Афанасьевич поручил усилить данную работу. В частности, он выделил: «Следует поднять статус сельскохозяйственных работников, селян. Наши люди хотят трудиться, развиваться, но зачастую они пока далеки от экономических и юридических знаний. Не понимают, как вести бизнес, буксуют в элементарных вопросах. Поэтому сегодня в сельской местности нужно ввести всеобуч по основам рыночной экономики».

Накануне завершились курсы, по итогам которого участники получили свидетельство коневода третьего разряда. На этот раз прошли обучение молодые коневоды из четырех улусов. Чем примечательны эти курсы? Обучение прошли молодые ребята, уже работающие коневодами. Поэтому теоретические занятия и практическое закрепление на базе одного из знатных хозяйств коневодства «Бөртө» помогут убыстрить систематизировать и вывести свое хозяйство на эффектинвую работу.