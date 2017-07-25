Пьющий сосед сбыл велосипед за полторы тысячи рублей

В дежурную часть первого отдела полиции МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже велосипеда, принадлежащего 17-летней девушки, который хранился в подъезде дома по ул. Ильменская.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления был задержан неоднократно судимый 45-летний уроженец Таттинского района.

Установлено, что злоумышленник проживает в одном подъезде с потерпевшей. Он без труда похитил велосипед, который оставляли на ночь, не закрепив тросами.

Похищенное пьющий сосед сбыл за 1500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное изъято.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает о необходимых мерах по недопущению краж велотранспорта:

Не оставлять велосипеды на улицах города без присмотра (особенно возле магазинов, киосков, подъездов и в местах массового пребывания граждан).

Ни в коем случае не передавать велосипед незнакомым или малознакомым лицам (даже под предлогом просто прокатиться или съездить в магазин и т.д.);

Не оставлять велосипеды (мопеды) в дневное и ночное время на лестничных площадках подъездов, даже если вы используете противокражное устройство.

Обратите внимание на камеры видеонаблюдения – если неподалеку от места, где вы планируете оставить свое транспортное средство, есть камера, оставляйте велосипед в поле её обзора.

Запомните «особые» приметы вашего велосипеда, сохраняйте документы на велосипед (мопед), а также сфотографируйте и перепишите идентификационные номера на раме, это поможет в случае кражи найти и вернуть похищенное.

Обращайте внимание на подозрительных лиц. При обнаружении совершения кражи немедленно вызывайте полицию по телефону 02, с сотовых телефонов любых операторов 102.