Пятиклассник Харысхан Хобров награжден медалью «За отличие в ликвидации ЧС»

27 декабря в Якутске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя России и 200-й годовщине со дня образования Пожарной охраны Якутии. В этот знаменательный день профессионалы чествовали юного героя. Летом, во время городского Ысыаха, ученик 5 класса НПСОШ №2 города Якутска Харысхан Хобров проявил бдительность и отвагу – вытащил из воды своего утопающего одноклассника. Постановлением Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» от 15 декабря 2017 года Харысхан Хобров награжден медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации». 15 февраля 2018 года состоится торжественная церемония награждения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», организуемой Фондом социально-культурных инициатив, Президентом которого является супруга Председателя Правительства РФ Светлана Медведева. Харысхан Хобров приглашен принять участие в церемонии награждения, как ребенок, показавший пример неравнодушного отношения к окружающим и совершивший отважный и мужественный поступок. comments powered by HyperComments Источник: якутск.рф.

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