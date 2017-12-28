Пятиклассник Харысхан Хобров награжден медалью «За отличие в ликвидации ЧС»

27 декабря в Якутске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя России и 200-й годовщине со дня образования Пожарной охраны Якутии.
В этот знаменательный день профессионалы чествовали юного героя.
Летом, во время городского Ысыаха, ученик 5 класса НПСОШ №2 города Якутска Харысхан Хобров проявил бдительность и отвагу – вытащил из воды своего утопающего одноклассника.
Постановлением Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» от 15 декабря 2017 года Харысхан Хобров награжден медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации».
15 февраля 2018 года состоится торжественная церемония награждения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», организуемой Фондом социально-культурных инициатив, Президентом которого является супруга Председателя Правительства РФ Светлана Медведева.
Харысхан Хобров приглашен принять участие в церемонии награждения, как ребенок, показавший пример неравнодушного отношения к окружающим и совершивший отважный и мужественный поступок.comments powered by HyperComments