Пятерых из девяти пострадавших в смертельном ДТП госпитализировали

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«Из девяти поступивших пять госпитализированы. Остальные будут находится на амбулаторном лечении. Среди пассажиров такси был и 7-летний ребенок, к счастью, он не пострадал», — отметили в больнице.
Всего в такси, которое следовало из Якутска в Вилюйский район, находились 12 человек. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили телеканалу «Якутия 24» свидетели ДТП, дорожная техника расчищала снег на дороге и в этот момент микроавтобус врезался в КАМАЗ.
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/pyat-postradavshix-v-dtp-na-fad-«vilyuj»-gospitalizirovanyi-v-bolniczu