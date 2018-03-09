Пятерых из девяти пострадавших в смертельном ДТП госпитализировали

«Из девяти поступивших пять госпитализированы. Остальные будут находится на амбулаторном лечении. Среди пассажиров такси был и 7-летний ребенок, к счастью, он не пострадал», — отметили в больнице.

Всего в такси, которое следовало из Якутска в Вилюйский район, находились 12 человек. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили телеканалу «Якутия 24» свидетели ДТП, дорожная техника расчищала снег на дороге и в этот момент микроавтобус врезался в КАМАЗ.