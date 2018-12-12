Пятеро юных якутян выступят перед Владимиром Путиным

Участники региональной группы детского хора России от Якутии готовятся выехать в Москву, где они 27 декабря выступят в Кремлёвском дворце. Пятерых талантливых якутян отобрало руководство Всероссийского хорового общества, сообщает ЯСИА.

Пятеро якутян готовятся выехать в Москву по приглашению зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец, сообщила ЯСИА председатель Якутского филиала Всероссийского хорового общества Татьяна Павлова-Борисова. Дети были отобраны из известных детских коллективов Якутии. Так, в Кремлёвском дворце 27 декабря выступят солисты мирнинского «Диаманта», нерюнгринской «Соловушки», детского хора Детской школы искусства №1 Якутска и Ленской ДШИ.

Ребята исполнят русскую народную песню «Калинка», рождественскую колядку «Щедрик», «Кармен» Жоржа Бизе, два хора из сложнейшей кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана», кантату Сергея Прокофьева «Славься, наш могучий край», фрагменты из вокального цикла Игоря Стравинского, «Рассвет» Пётра Чайковского, а также песни Исаака Дунаевского, Серафима Туликова, Александры Пахмутовой. В финале дети исполнят знаменитый хор «Слава великим богам».

Дирижировать хором, в котором будут петь дети из всех 85 субъектов, будет председатель Всероссийского хорового общества, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.