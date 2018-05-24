Пятьдесят белых лебедей прилетели на Белую Гору

Стая белых лебедей снова нашла свое временное пристанище на маленькой речке у поселка Белая Гора. Белогорцы насчитали около 50 прекрасных птиц, сообщает корреспондент сайта Ulus.media Сергей Голиков.
По своей природе лебеди недоверчивы, но белогорцы сумели найти к ним подход. Птицы кормятся с рук и в соседстве с людьми чувствуют себя абсолютно комфортно.
Александр Осколков, ветеран-речник:
— Лебедей, конечно, стало много. Народ собирается здесь, любуется красивыми, благородными птицами. На север прилетает малая тундровая лебедь. У нас на юге – лебедь-кликун и лебедь-шипун. Их бывает полно на озере размером километр на километр. Сейчас воды мало, поэтому лебеди собираются здесь, привыкли с прошлого года. Они не прочь общаться с людьми. Кормятся чуть ли не с рук. Когда начнется ледоход, гуси-лебеди разлетятся по многочисленным северным озерам.