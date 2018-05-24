Пятьдесят белых лебедей прилетели на Белую Гору

Стая белых лебедей снова нашла свое временное пристанище на маленькой речке у поселка Белая Гора. Белогорцы насчитали около 50 прекрасных птиц, сообщает корреспондент сайта Ulus.media Сергей Голиков.

По своей природе лебеди недоверчивы, но белогорцы сумели найти к ним подход. Птицы кормятся с рук и в соседстве с людьми чувствуют себя абсолютно комфортно.

Александр Осколков, ветеран-речник: